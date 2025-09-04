Muel ultima sus fiestas mayores

Poco a poco han ido amainando los rigores del verano y, a su paso por la villa, el río Huerva incrementa la sensación de frescor. En cualquier caso, en el pueblo ya no se habla de otra cosa que no sea de la inminencia de las fiestas... De hecho, las peñas se apresuran a aprovisionarse de lo necesario para comilonas, cenas y sobremesas, y los más pequeños corretean bajo el flameo de las banderitas y entre las vallas de protección de las tradicionales vaquillas, exprimiendo sus ya contados días de vacaciones.

El viernes 5 de septiembre la concentración de peñas, el chupinazo, el tradicional repique de campanas de la iglesia, el siempre bienvenido pregón –este año de nuevo a cargo de una peña local− y el ritmo inequívoco de la charanga anunciarán el tan anhelado comienzo de las celebraciones.

Un programa con arraigo

«El programa de la Concejalía de Festejos y la Comisión de Fiestas pone en valor nuestras tradiciones culturales y religiosas con más arraigo», expresa Israel Remón, alcalde de la localidad. «Todas las convocatorias, actos o citas previstas −para todas las edades, perfiles, preferencias, intereses o inquietudes−, son un pretexto para que la diversión no decaiga en ningún momento». Actuaciones, concursos, presentaciones, bailes o las tradicionales vaquillas y toros de ronda alternarán «con los actos en honor a la patrona; pero, sobre todo, con reencuentros con familiares y viejos amigos».

Procesión en honor a Nuestra Señora de la Fuente / Servicio especial

Así que «invito a vecinos, vecinas, y a cuantos forasteros nos visiten estos días, a participar activamente desde la convivencia, la armonía y el respeto. Las fiestas son un estado de ánimo muy distinto al resto de los días del calendario, que trivializa y suaviza asperezas o malentendidos. ¡Aprovechemos la ocasión! Por otra parte, el programa se desarrollará en calles, plazas o, en caso de climatología adversa, en instalaciones municipales con todo el confort posible y el menor perjuicio», explica el regidor.

«Gracias en cualquier caso al tejido asociativo del municipio −sociedades deportivas, organizaciones agrarias, agrupaciones musicales, entidades sectoriales, asociaciones empresariales…−; al pequeño comercio, a los establecimientos hosteleros, a empresas colaboradoras y a todos los voluntarios, que hacen posible estas fiestas».

Crecer de forma sostenible

Lo cierto es que Muel prospera e intenta armonizar su condición rural aún viva con su presente industrial y de servicios, «que suple incluso las carencias de las poblaciones del entorno». Desde la Corporación municipal, apunta Remón, «vamos a seguir captando empresas respetuosas con el medio ambiente para nuestros polígonos industriales –que emplean ya de hecho a más de 1.200 personas−, que ofrezcan oportunidades de trabajo, contribuyan a fijar población y añadan valor a la villa», desgrana.

Además, «los nuevos transporte públicos por carretera, tanto metropolitanos como a Cariñena, Calamocha o Teruel, han acentuado nuestro atractivo residencial. Muchos de los nuevos habitantes recientemente empadronados buscan expresamente vivir a apenas 27 kilómetros de Zaragoza, si bien con todas las ventajas de hacerlo en un pueblo como Muel, con servicios, bien comunicada también por tren y con un entorno natural único».

Y si la población se incrementa, «las necesidades también cambian: la demanda de más vivienda, servicios o más equipamientos públicos ya están en la calle…», puntualiza Remón. «Eso exige ingresos con actividades económicas que no hipotequen el territorio, deprecien el paisaje o limiten el desarrollo de la villa. Ya veremos qué soluciones implementar para que el crecimiento sea no solo ponderado sino también sostenible».

Por otra parte, «seguiremos ahondando en la dinamización de un turismo de calidad, que más allá del ocio, aprecia la riqueza del entorno natural de la villa, las cascadas o el parque, o su legado histórico y cultural», prosigue. «El número de visitantes atraídos por el patrimonio presente en la localidad: ya sea la presa romana, la ermita y sus óleos atribuidos a Goya, los restos del castillo o los alfares locales −muy en particular, el Taller Escuela Cerámica de Muel, dependiente de la DPZ−, ha crecido exponencialmente y ‘reclama’ un centro de interpretación de tal acervo, que será realidad a corto plazo y en pleno cogollo urbano».

Asimismo, «los últimos hallazgos arqueológicos registrados o la divulgación de otros oficios y actividades relegadas durante años como la otrora ingente producción tejera de la villa, presente en cualquier monumento civil o religioso que se preciase en todo Aragón, incrementarán el inventario disponible y aportarán aún más valor», apostilla el alcalde de Muel.