Baja la ocupación hotelera en Zaragoza... pero aumentan los turistas con alto poder adquisitivo

La ocupación hotelera en la provincia de Zaragoza ha bajado ligeramente el pasado mes de agosto con respecto al año anterior, aunque ha aumentado el número de visitantes extranjeros con mayor capacidad de gasto. Según la encuesta que Horeca realiza entre sus asociados, los hoteles zaragozanos esperaban una ocupación en agosto que no alcanzaba el 46% de la capacidad hotelera de la ciudad y, al final, han registrado una ocupación del 65,30%, una cifra muy cercana, aunque ligeramente inferior, a la registrada en 2024 (67,81) y a cierta distancia de la obtenida en 2023 del 62,48%.

Las reservas de última hora han animado la ocupación hotelera en Zaragoza y provincia durante el mes de agosto elevando considerablemente las previsiones que apuntaban los empresarios a principios de verano. Además, este año la estancia media ha sido más elevada que la registrada el año anterior y destaca el aumento de visitantes extranjeros con más capacidad de gasto.

En la provincia este aumento de ocupación de última hora ha sido mucho más destacado. Siguiendo la tónica de años anteriores en agosto, debido al periodo vacacional, las fiestas y atractivos de la provincia de Zaragoza, todos los años se recogen mejores porcentajes de ocupación en estas fechas que en Zaragoza capital.

De esta manera, el dato de cierre de ocupación hotelera en Zaragoza provincia, ha sido de 79,75% y según la encuesta realizada a principios de verano la previsión inicial se situaba en 56,76%.

Con estas cifras desde Horeca han afirmado que el turismo en agosto en la provincia "está recuperando su buen ritmo, ya que supera hasta en 10 puntos el porcentaje de ocupación registrado en años anteriores, en los que no alcanzaba el 69%".

Procedencia

La estancia media este mes de agosto también ha aumentado con respecto a las previsiones y a la cifra registrada el año pasado, tanto en la capital como en la provincia. En Zaragoza capital durante el mes de agosto de 2025 ha sido de 2 días, inicialmente esta previsión era de 1,72 días. En 2024 la estancia media fue de 1,86 días.

En la provincia esta cifra aún es más destacada y ha sido de 2,25 días, aunque inicialmente esta previsión era de 1,75 días. En 2024 la estancia media en el mes de agosto fue de 1,67 días.

El porcentaje de visitantes extranjeros también han aumentado significativamente tanto en la capital como en la provincia. Así, en Zaragoza capital, el 33,58% de las estancias han sido viajeros internacionales, frente al 25% del año anterior. En la provincia el 26,53% ha sido internacional frente al 24,67% de 2024.

Francia, Italia, Portugal, EEUU, y Reino Unido es la procedencia más destacada de los visitantes internacionales y Madrid, Cataluña, y Comunidad Valenciana de los nacionales que han visitado la capital aragonesa este mes de agosto. Francia, Italia y Países Bajos es la procedencia mayoritaria de turistas extranjeros en la provincia y Madrid, Cataluña, Aragón, Valencia, Andalucía, Galicia y Murcia, la de visitantes nacionales.

Mejoran las previsiones

Horeca Hoteles Zaragoza ha realizado una nueva encuesta para actualizar las previsiones de ocupación previstas entre los alojamientos asociados para este mes de septiembre y que sustituye la realizada a principios de verano, en el mes de junio.

Una vez obtenidos los resultados se aprecia que los empresarios se muestran mucho más optimistas en sus expectativas para este mes de septiembre, tanto en Zaragoza como en la provincia, que lo que mostraron con datos a principios de verano. De esta manera, se prevén unos porcentajes de ocupación que oscilan entre el 68,93%, en la capital, cuando la previsión inicial para este mes era del 57,81%, y el 69,75%, en la provincia, cuando la previsión inicial era del 46,18%.

Para los hosteleros, los grandes eventos organizados en Zaragoza y que comienzan este fin de semana con Vive Latino, están animado las reservas en los hoteles de la capital aragonesa, sobre todo en los más céntricos o cercanos a las áreas de celebración de los eventos.

En la provincia, las fiestas patronales, las actividades culturales programadas y la buena previsión meteorológica han mejorado notablemente las expectativas de ocupación. En datos, los porcentajes son muy similares a los registrados en 2024 en la capital y superiores en casi 10 puntos a los esperados en la provincia en 2024.

Según los datos obtenidos por Horeca, los visitantes también se animan a alargar su estancia media en Zaragoza ciudad que pasa a 2,07 días, frente a las previsiones de junio que se quedaban en 1,83 y la estancia media de 2024 que fue de 1,71 días.

En la provincia, siguiendo la misma línea que en agosto, la previsión de datos actualizada, aumenta considerablemente las expectativas de ocupación y sitúa la estancia media del mes de septiembre de 2025 en Zaragoza provincia en 2,5 días, cuando en junio se situaba en 2 días y en 2024 apenas alcanzaba los 1,33 días.

Vive Latino

La previsión de ocupación de los establecimientos hoteleros zaragozanos este fin de semana, durante la celebración del Vive Latino, se sitúa en el 76,33%, cifra muy similar a la de años anteriores, aunque ligeramente inferior ya que en 2024 y 2023 se superaba el 77% de previsiones.

Por el contrario, la estancia media aumenta ligeramente. Así, según los datos recabados por Horeca, se espera una estancia media de 1,73 días, cuando en 2024 este dato se situaba en 1,62 días. Por otro lado, el grueso de visitantes sigue siendo nacional con un porcentaje del 86,95% frente al 13,05% de internacional. En 2024 este dato se situó en 81,55% de visitante nacional y 18,45% internacional.

Madrid, Barcelona, Valencia y Navarra, como procedencia nacional y Francia y Portugal, como internacional, son el principal origen de los visitantes que se acercarán este año a Zaragoza a disfrutar de la cuarta edición del festival Vive Latino.