Entre la oportunidad y el fracaso: Ryanair recorta hasta 70.000 plazas en Zaragoza

Oportunidad. Esta es la palabra elegida tanto por el Gobierno de Aragón como por las asociaciones de viajes zaragozanas para valorar el 'tijeretazo' de Ryanair, que de un plumazo se ha cargado cuatro vuelos y 70.000 plazas. Menos salidas. Menos llegadas. Menos idas y venidas. Y menos turismo. Aun así, se confía en que la marcha de la compañía irlandesa despierte el interés de otras y traigan sus aviones al aeródromo de Garrapinillos.

Lo decía ya de buena mañana el director general de Turismo, Jorge Moncada, en una entrevista en Aragón Radio en la que insistía en que siguen negociando para conseguir una base permanente de otra compañía. "Creo que dará sus frutos y tendremos esa oportunidad porque esto no termina aquí", decía, aunque fuentes cercanas admitían a este diario que la prioridad pasaba por atraer a Ryanair, la única 'low cost' con capacidad para mover un volumen de viajeros importante.

Nada hace pensar, a día de hoy, que eso vaya a suceder. Zaragoza ha sido uno de los aeropuertos más castigados con el recorte de Ryanair. Un 'tijeretazo' del que ya venía avisando después de que Aena subiera las tasas aeroportuarias, rebajando así los beneficios de las compañías que operan en aeropuertos modestos y con un turismo discreto, como el de la capital aragonesa.

A golpe de talonario

Para atraer a las compañías hace falta una cosa: dinero. A día de hoy, solo el Gobierno de Aragón concede ayudas a las aerolíneas que operan en Zaragoza a través de la sociedad pública Promociones Aeroportuarias Aragonesas, que tiene un presupuesto de 3,22 millones de euros. El ayuntamiento lleva sin aportar dinero desde 2013, cuando el entonces alcalde socialista Juan Alberto Belloch cerró el grifo provocando, entre otras cosas, que Ryanair dejara de operar la conexión con Roma. Ahora, la regidora Natalia Chueca quiere cambiar esta dinámica y pretende elaborar un contrato plurianual a cinco años a partir de la campaña de verano de 2026. Está por ver si finalmente sucede.

El Gobierno de Aragón mantiene acuerdo publicitario, según la web de Transparencia del Gobierno de Aragón, con Ryanair (a través de la sociedad Airport Marketing Services), WizzAir y Binter. En 2022 pagó 2,2 millones de euros en ayudas públicas y en 2023 el total ascendió a 2,5 millones de euros.

París, Fez, Palma de Mallorca y finalmente también Santiago han desaparecido de la parrilla de vuelos que operaba la irlandesa. Sin olvidar que ya había hecho lo propio con Bolonia y Venecia antes del inicio de la temporada de verano. Un servicio que ofrecía Ryanair y que se llevará ahora a otros aeropuertos italianos y marroquís, con tasas más reducidas, según explicó el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson. "Que te quiten vuelos siempre es una mala noticia, pero hay que tener en cuenta de qué ciudad hablamos, que es Zaragoza, con 700.000 habitantes, a los que se suman algunos de localidades cercanas", explica el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Aragón, Javier Ariza, que confía en que ahora se abra un nuevo abanico de posibilidades y niega que se trate de una catástrofe. "Es más cómodo salir desde Zaragoza, pero en poco más de una hora te plantas en Barcelona o Madrid en AVE", añade.

"Es posible que vengan nuevas empresas ahora que se queda este espacio libre", asegura Ariza, que insiste en la importancia de que el Ejecutivo aragonés tenga la capacidad de "buscar otras oportunidades". En la diana del Gobierno aragonés estaba conseguir nuevas conexiones aéreas a Frankfurt o Berlín, después de que la experiencia con la ruta de Múnich no diera los resultados deseados, y sumar la de Ámsterdam, en Países Bajos, un destino complicado por la falta de 'slots' (franjas horarias para poder aterrizar y despegar) en una pista muy saturada de vuelos. Mientras, en España lo que se persigue es recuperar destinos como Ibiza, Sevilla o Málaga.

Esta era la idea, ahora truncada por el recorte de la compañía irlandesa, que cancela 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias. Cuatro vuelos se ha cargado de un plumazo Ryanair, Fez, París, Palma y Santiago de Compostela. Este último, recuerda el representante de las agencias de viajes, "muy solicitado". Así que, por resumir, Zaragoza no tendrá conexiones aéreas con ninguna ciudad peninsular, pero sí mantiene las de las islas gracias a Binter, con vuelos a Canarias, y Vueling, a Baleares.