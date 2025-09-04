Los restos arqueológicos y el calor provocan un retraso en las obras del Huerva en Zaragoza

La renaturalización de las riberas del río Huerva es, sin duda, uno de los grandes proyectos estratégicos de la legislatura de Natalia Chueca en Zaragoza. Precisamente, las dificultades técnicas de unos trabajos de esta envergadura suelen provocar retrasos, a veces aparejados de sobrecostes. Y eso es lo que ha sucedido durante la primera fase de las obras, en la que los operarios de MLN, constructora encargada del proyecto (y también de su segunda fase) llevan trabajando desde noviembre y que ha sufrido una serie de contratiempos menores. Los últimos, relacionados con el hallazgo de restos arqueológicos y con los calurosos meses de verano.

Cabe matizar aquí que la reforma del Huerva está dividida en dos fases, una primera que ahora se está ultimando y que es menos estética (saneamiento, colectores, tala de arbolado invasor...) y una segunda en la que, por decirlo en términos sencillos, las riberas se adecentarán y mejorarán su deteriorado aspecto actual, con nuevas zonas verdes y paseos peatonales. A su vez, tanto la primera como la segunda fase se dividen en dos lotes que abarcan los 2,5 kilómetros a reformar.

Y los últimos contratiempos han llegado en el lote 2, que comprende el tramo que va desde el puente de la calle Miguel Servet hasta la desembocadura del río en el Ebro. Más concretamente, en la zona que transcurre por Camino las Torres, donde se está renovando el gran colector. El hallazgo de diferentes restos arqueológicos en junio provocó que la constructora solicitase a Ecociudad, sociedad que dirige el proyecto, una prórroga en la entrega de este lote hasta el 30 de septiembre (inicialmente estaba prevista el 4 de julio).

Unos plazos que, pese a los parones estivales por las olas de calor y los festivos del convenio de la construcción, ya sí parece que se cumplirán. Conviene recordar que este colector ya provocó hace unos meses un pequeño sobrecoste de 250.000 euros en el precio final de las obras, que en este tramo pasaron de 3,9 millones a 4,15 millones, en esa ocasión por una serie de demandas vecinales y ecologistas de respetar buena parte del arbolado que obligaron a modificar su recorrido.

Obras en el colector del Camino las Torres de Zaragoza, esta semana. / RUBÉN RUIZ

El otro tramo (lote 1), que va desde los antiguos viveros Sopesens hasta el soterramiento del Huerva en Gran Vía, también sufrió un pequeño retraso, aparejado a un sobrecoste de 210.000 euros (de 4,5 a 4,7 millones), también por cambios en un colector a la altura de las calles Marina Española y Río Huerva y por el nuevo tanque de tormentas de los viveros, que quedará soterrado bajo un nuevo parque. En este caso, las obras finalizaron a finales de agosto, dos meses más tarde de lo previsto.

Sin solapamientos

Sea como fuere, desde el consistorio sostienen que no va a haber solapamientos con la fase 2 de las obras, recién adjudicada por 23 millones a MLN, y que la intención es que en Pilares el tráfico circule con normalidad por Camino las Torres. Los trabajos incluso podrían empezar primero en uno de los dos tramos, el ya finalizado, aunque la intención es que lo hagan lo antes posible en ambos para cumplir los plazos y que el renovado río Huerva pudiese estrenar su nuevo aspecto a finales de 2026, fecha clave ya que el proyecto está financiado con 5 millones europeos (a través de la Fundación Biodiversidad) y deben ejecutarse antes de que acabe el año.

En total, la inversión global ronda en estos momentos los 32 millones de euros: 8,85 millones para la primera fase que ahora termina y 23 millones para la segunda. Cifras cofinanciadas por el Gobierno de Aragón (20 millones) y los cinco millones captados de dos convocatorias europeas, aportando el Ayuntamiento de Zaragoza el resto.