Avanza y los sindicatos se dan una última oportunidad para evitar la huelga del bus en Zaragoza

La huelga del bus en Zaragoza acecha de nuevo y cada vez parece más improbable que se cancele. Esta es la sensación que impera en el ambiente a la conclusión del encuentro celebrado este viernes en el Servicio de Mediación (SAMA) entre Avanza, concesionaria del servicio, y los sindicatos. De hecho, esta ha sido la cuarta reunión de la semana y las posturas permanecen alejadas. En cualquier caso, tras cuatro horas de cónclave, ambas partes han vuelto a citarse el próximo domingo a las 18.00 horas para un último intento.

Según expresan desde el comité de empresa, la postura de Avanza no se ha movido "ni una coma" respecto a la oferta planteada el día anterior, por lo que han vuelto a rechazar esos términos. El encuentro de este viernes, además, tenía una serie de connotaciones que no estaban presentes en las últimas semanas. La primera, la del tiempo. Primero porque el próximo lunes está programado que comiencen unos paros parciales que se extenderán hasta el 31 de octubre y que afectarán directamente a las Fiestas del Pilar.

Y segundo, este viernes era el día (laborable) límite que el ayuntamiento había puesto a ambas partes para alcanzar un entendimiento, después de acceder a posponer los pliegos de la nueva contrata del autobús urbano, una de las más importantes para las arcas municipales, para que no afectase a las negociaciones. Pero existe un mandato judicial que obliga a Movilidad a sacarlos ya a concurso público. Es por ello que este fin de semana habrá un último intento.

En caso de alcanzar un preacuerdo, los técnicos municipales introducirán el convenio en los pliegos, tanto en forma de anexo como en sus cláusulas, modificando ligeramente algunos de sus términos. Si esto sucede, la licitación saldría a finales de este mes. Pero, en caso de que Avanza y el comité sigan en sus trece (la mayor diferencia está en el aspecto económico y en el cobro de los atrasos), la intención es que la próxima semana se convoque un Gobierno y los pliegos salgan tal y como están ahora, lo cual perjudicaría a todas las partes.

Otra variable que ha influido en la negociación de este viernes es que el comité, liderado por CCOO, partía con una posición de fuerza y legitimidad al haber conseguido aprobar este pasado jueves, en referéndum, los paros parciales. La diferencia fue tan solo de 13 votos, suficientes para ganar peso ante las críticas vertidas desde Sattra y el CUT, que han amenazado incluso con acudir a los tribunales al considerar la huelga "ilegal" por el reparto de sillas en el comité.