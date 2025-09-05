Habrá huelga en el bus: la plantilla de Avanza Zaragoza aprueba por la mínima la propuesta de paros

Después de una jornada maratoniana, la plantilla de Avanza ha hablado. Las urnas abrieron a las 4.30 horas de la madrugada del jueves y se cerraron a las 00.00 ya del viernes. Mientras, al mismo tiempo, el comité y la dirección de la empresa mantenían una eterna reunión que ha comenzado a las 10.00 de la mañana y se ha prologado hasta bien entrada la medianoche. Finalmente, los trabajadores han aprobado la propuesta de huelga aunque en una votación muy ajustada y cuyo resultado se conoció casi a la 1.00.

Durante el recuento, las dos facciones que componen el comité han aguantado la respiración puesto que el recuento ha sido muy ajustado. Finalmente, el sí a la huelga que defendía la presidencia del comité y el sindicato mayoritario, CCOO, junto con UGT y CSIF, ha ganado frente al no que defendían Sattra y el CUT, que consideran que la convocatoria de paros es ilegal, lo que podría originar todavía algún sobresalto en toda esta historia. El resultado ha sido 334 votos a favor de la huelga y 321 en contra.

La huelga, por tanto, queda ya oficialmente convocada tras conseguir el refrendo de la plantilla. Desde el día 8 de septiembre y hasta el 3 de octubre, ambos inclusive, habrá paros parciales de lunes a viernes en horario de 12.30 a 13.30 horas y de 14.30 horas a 15.30 horas. Desde el 4 de octubre y hasta el día 13, coincidiendo con las Fiestas del Pilar, los paros se amplían y serán de 8.00 a 9.00 horas; de 12.30 a 13.30 horas; de 14.30 horas a 15.30 horas; y de 20.00 a 21.00 horas. También habrá huelga en el servicio búho y en la primera hora del turno de los servicios especiales nocturnos, que son, por ejemplo, los que conectan de madrugada el Espacio Zity con el centro de la ciudad. Y desde el 14 de octubre y hasta el 31 de octubre, ambos inclusive, los paros tendrán lugar entre las 12.30 y las 13.30 horas y entre las 14.30 y las 15.30 horas.

Tras conocerse los resultados se ha terminado la reunión en el SAMA, aunque las partes se han citado de nuevo este viernes a las 12.30 horas.

Y es que así como otras veces el resultado de las votaciones era más fácil de predecir, en esta ocasión todo estaba en el aire debido a varios factores. En primer lugar porque, al mismo tiempo que la plantilla votaba en las cocheras de Avanza, el comité y la dirección de la empresa mantenían una reunión ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje que ha comenzado a las 10.00 horas y que, después de varios recesos, se ha alargado hasta bien entrada la tarde.

En segundo lugar porque los equipos negociadores eran nuevo. Desde las pasadas elecciones sindicales celebradas en primaverra (y por mandato judicial), la presidencia del comité la ostenta CCOO, que por primera vez en 20 años se hizo consiguió recabar más apoyos que Sattra y el CUT, las dos secciones que habían dominado la estrategia negociadora de la plantilla en los últimos lustros -y con muchas huelgas por el medio-. Por su parte, el director general de Avanza Zaragoza también es nuevo: Carlos Agulló sustituyó en enero a Guillermo Ríos al frente de la compañía.

La llegada de CCOO fue vista por algunos como un cambio que iba a suponer posturas más pragmáticas o menos beligerantes, pero después de 20 meses de negociaciones para firmar un nuevo convenio colectivo -las conversaciones se iniciaron en enero de 2024, justo después de que terminara la huelga más larga de la historia del servicio, con más de 600 días de paros, aunque de forma interrumpida- la situación ha vuelto ha llegar a un camino sin salida: los sindicatos acusan a Avanza de inmobilismo y de no querer negociar y la empresa critica a los representantes legales de los trabajadores por considerar que sus pretensiones son "irreales".

Pero a todo esto hay que sumar un ingrediente más que hacen que la situación sea del todo impredecible: el enfrentamiento entre los sindicatos. En un principio, casi todos estaban a favor de los paros una vez se declaró la negociación bloqueada, pero cuando fue a constituirse el comité de huelga se produjo el choque de trenes. Sattra y el CUT no estaba de acuerdo con el reparto de sillas en este organismo propuesto por el presidente de la representación legal de los trabajadores (Raúl Cabeza, de CCOO) porque les dejaba en minoría. Ambos sindicatos consideraban la maniobra de ilegal, por lo que ante la convocatoria de referéndum habían pedido votar no a los paros, una postura con mucha influencia dentro de la plantilla ya que Sattra y el CUT consiguieron un 45% de los votos de los trabajadores y cuentan entre los dos con 11 delegados de los 23 que conforman el comité de empresa.