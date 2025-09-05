La moda de las consignas para maletas llega al centro de Zaragoza con la apertura de un segundo 'locker'

No hay duda de que el turismo de masas está transformando los centros históricos de muchas ciudades, con la aparición de alojamientos y negocios dirigidos especialmente a quienes están aquí de paso. Aunque Zaragoza se encuentra todavía lejos de la afluencia de ciudades como Madrid o Barcelona, el aumento de visitantes se deja notar al recorrer las calles del casco antiguo. Un ejemplo claro es la inauguración, este verano, de una segunda consigna para maletas en pleno centro de la capital aragonesa, un tipo de servicio cada vez más frecuente en las ciudades europeas.

Estas consignas están pensadas para que los turistas de paso o con unas horas libres antes de irse puedan guardar sus pertenencias mientras visitan la ciudad. Básicamente, consiste en un local en cuyo interior solo hay taquillas donde poder dejar maletas, bolsas o mochilas, normalmente con vigilancia y seguro. Estas consignas 'inteligentes' ofrecen también otros servicios como cargadores para móviles y la posibilidad de reservar online.

Hasta ahora, este servicio en Zaragoza se limitaba a lugares como la Estación Delicias, pero no era habitual verlas en el centro de la ciudad. El primer 'locker' abrió sus puertas en 2023 en el número 24 de la calle Manifestación, gestionado por la empresa aragonesa Megablock dedicada al diseño y fabricación de taquillas. El horario para depositar las maletas es de 7.00 a 22.00 horas, de lunes a domingo, mientras que la recogida puede realizarse en cualquier momento del día. Los precios varían según el tamaño de la taquilla (hay tres disponibles) y el tiempo de uso. Por ejemplo, en el caso de una maleta de cabina, el coste para un día es de 9,25 euros.

Nueva consigna en el centro de Zaragoza: precios y horarios

Además, este verano Zaragoza ha dado la bienvenida al segundo establecimiento de este tipo, situado en la avenida César Augusto 64, en el local que anteriormente ocupaba la tienda especializada en menaje para el hogar y la hostelería Hangar Store. La gestión de esta nueva consigna corre a cargo de Kuik Spot Lockers, empresa aragonesa también con una larga trayectoria en el sector.

Al igual que el locker de la Calle Manifestación, este nuevo espacio permite la reserva online de taquillas y acceder a ellas con un código electrónico. La instalación dispone de videovigilancia las 24 horas del día y puertas antivandálicas. Los usuarios pueden guardar ahí sus pertenencias por horas o días, en horario de 7.00 a 00.00 horas. Se ofrecen tres tamaños disponibles, con tarifas que van desde los 5 a los 9,50 euros al día.