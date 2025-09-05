Novedades en la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza: a partir del 11 de septiembre estos vehículos deberán registrarse

La Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza entrará la semana próxima en una nueva fase. A partir del 11 de septiembre todos los vehículos que no cuenten con etiqueta ambiental de la DGT y que quieran o tengan que acceder al perímetro del área de tráfico restringido tendrán que registrarse. Lo podrán hacer tanto de forma presencial, a través del Registro General del consistorio, como a través de la página web, aunque existen una serie de parámetros que hay que cumplir para poder inscribirse en este listado que permitirá entrar al Casco Histórico de la capital aragonesa.

La Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza, tal y como está planteada, no va a suponer una restricción muy severa de la movilidad para el tráfico privado. Todos los vehículos que cuenten con etiqueta ambiental de la DGT, aunque sean las que marcan a los vehículos más contaminantes, podrán acceder al perímetro marcado por las calles San Vicente de Paúl, Coso, Conde Aranda, Mayoral y Echegaray y Caballero. Esto es aquellos coches y motos que tengan pegatinas 0 y Eco pero también los que cuenten con una C (turismos de gasolina matriculados a partir del 2006 y diésel a partir del 2014) y los B, que son los que cuentan con una calificación más baja: son los coches y furgonetas de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y de diésel de a partir del año 2006.

Todos los coches de gasolina que sean posteriores al año 2000 y todos los diesel matriculados desde el 2006 hasta ahora podrán entrar en la ZBE de Zaragoza a diferencia de lo que pasa en otras ciudades en las que solo está permitido el acceso a estas zonas a vehículos híbridos o eléctricos.

Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

Los que sean anteriores a esas fechas son los que no cuentan con etiqueta ambiental de la DGT y los que podrán registrarse para entrar a la ZBE si cumplen los siguientes requisitos: ser un vehículo acreditado de una persona con movilidad reducida; ser residente dentro de la zona de bajas emisiones; tener una plaza de garaje dentro del perímetro de la ZBE; ser un vehículo adscrito a un local o negocio que queda dentro del área restringida; vehículos de emergencia; coches con matrícula extranjera; coches que vayan a reservas de hoteles; taxis adaptados; vehículos históricos; y personas que cuenten con tarjeta para aparcar en zonas naranjas.

Por tanto, las excepciones son muchas, lo que unido al hecho de que muchas de las calles que quedan dentro de la ZBE ya tienen el tráfico restringido, hace que la implantación de esta zona de bajas emisiones "no vaya a ser un trauma" para los zaragozanos, como ha reconocido el propio cocnejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, quizá a sabiendas de que le podrían estar escuchando los concejales de Vox, un partido que reniega de esta medida -impuesta por el Gobierno central para ciudades de más dde 50.000 habitantes- y que sigue siendo necesario para el que el PP pueda aprobar los presupuestos en la capital aragonesa.

La siguiente fase de implantación llegará en diciembre, a partir de cuando la Policía Local podrá multar a los vehículos que accedan a la ZBE sin permiso o sin contar con etiqueta ambiental. Más adelante se instalará un sistema de cámaras inteligente que permitirá detectar a los infractores al instante sin la necesidad de que haya agentes vigilando.