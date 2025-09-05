La plaza del Pilar 'se pone guapa' antes de las fiestas con cambios que ya son visibles

La plaza del Pilar es el epicentro de unas fiestas que comenzarán justo en un mes, el próximo 4 de octubre, cuando grandes figuras del cine aragonés como son Paula Ortiz, Pilar Palomero y Javier Macipe se encarguen de dar el pregón que marque el inicio de los festejos. Poco antes comenzará el montaje de los escenarios, pero ya estos días se trabaja en la plaza para que todo esté listo y las obras en curso estén terminadas antes de que la marabunta inunde el que es el salón de todos los zaragozanos.

Y es que si se cumplen los plazos, para las Fiestas del Pilartendrían que haber concluido ya los trabajos de rehabilitación en altura de una de las torres de la basílica, la sureste, que es la más cercana al espacio en el que se emplaza el escenario principal de la plaza durante los Pilares. Esa torre, al igual que las otras, lleva ya años vallada a la espera de una actuación que se inició este año después de otro intento previo que naufragó. En marzo esta estructura estaba ya completamente cubierta por andamios y en las últimas semanas, aquellos que se hayan fijado, habrán podido comprobar como los forjados se han ido retirando, dejando ya ver el tercio superior de la torre.

La torre de Nuestra Señora del Pilar frente al solar en el que se situaba la antigua oficina de turismo. / EL PERIÓDICO

La previsión sigue siendo que esta torre, la de Nuestra Señora del Pilar, pueda estar ya descubierta y libre de andamios para las Fiestas del Pilar, lo que no quiere decir que se haya completado su restauración. Los técnicos seguirán trabajando desde dentro, pero el impacto visual de las obras en la estructura, ya sin los forjados metálicos exteriores, será mucho menor.

La que seguirá cubierta por andamios es la otra torre que da a la plaza del Pilar, la de Santiago, que es la más antigua y la que está más cercana al lugar en el que se coloca la estructura de flores para la Ofrenda, lo que impedirá este año que las fotos luzcan como siempre, aunque por una buena causa, como es la restauración de esta estructura. Según han explicado fuentes del arzobispado, los análisis previos apuntaban a que el estado de esta torre no era tan malo como después han podido comprobar los técnicos, ya que los ladrillos y la piedra estaban más desgastados de lo que se pensaba, por lo que se han tenido que aplicar diferentes técnicas para su subsanación. La previsión es que los andamios de esta torre puedan estar retirados antes de la Navidad.

Otra obra que está a punto de terminar es la demolición de la antigua oficina de turismo, el conocido como edificio del Cubo. Los operarios municipales ya han comenzado a embaldosar la parcela en la que se levantaba esta estructura de cristal tras semanas de trabajos de desescombro, por lo que pronto lo único que se notará de la antigua presencia de esta construcción es el color de las nuevas losas del suelo que contrastan con las más antiguas y cuyo color no brilla tanto.

La parcela donde estaba el edificio del Cubo ya ha comenzado a embaldosarse. / EL PERIÓDICO

También en septiembre se tendrán que poner en funcionamiento las nuevas cámaras que van a medir, en tiempo real, el aforo de la plaza del Pilar. Este sistema va a resultar crucial durante las próximas fiestas, puesto que el plan de evacuación de la plaza pactado con la Delegación del Gobierno supedita todo a la posibilidad de conocer en directo cuántas personas hay en cada momento dentro de este entorno. En las próximas semanas se van a probar los dispositivos para que estén plenamente operativos en octubre.

Para más adelante quedarán otras actuaciones enmarcadas dentro del plan director de puesta a punto de la plaza del Pilar y todo su patrimonio. Dentro de esas actuaciones se prevé intervenir tanto en la fuente de la Hispanidad como en la fuente de Goya, esta última vacía y sin agua desde hace meses por las filtraciones que se producen al aparcamiento subterráneo que hay justo debajo.

Con respecto a la Fuente de la Hispanidad, el ayuntamiento se está planteando alguna solución para evitar caídas en los vasos de agua que, visto desde arriba, completan el mapa de Sudamérica. Pero esto quedará para más adelante.