Las prioridades de los vecinos de Zaragoza, barrio por barrio

La perspectiva sobre las problemáticas que conciernen a una ciudad se miran desde distintos puntos de vista en función de donde uno reside. Así lo demuestra el último barómetro municipal, que recoge las principales prioridades de los vecinos de Zaragoza en base a más de 2.000 encuestas realizadas entre julio y agosto, los meses con menor actividad política, lo que sirve a los zaragozanos para hacer balance de lo impulsado y lo que falta por impulsar en lo que va de año.

En ese sentido, los proyectos prioritarios para los vecinos son, en el conjunto de Zaragoza y por este orden, invertir en instalaciones deportivas y de ocio, ampliar y mejorar las zonas verdes, ampliar la línea del tranvía (en la pregunta no se especifica si prolongando la línea actual o con un segundo eje este-oeste), mejorar las infraestructuras y la seguridad ciudadana.

Ese primer punto, el de las instalaciones deportivas y de ocio, es el prioritario para los vecinos de Universidad, La Almozara, Torrero-La Paz, Santa Isabel y el Distrito Sur. En dos de ellos, La Almozara y el Distrito Sur, ya hay proyectados dos centros deportivos municipales con un modelo de concesión a una empresa privada que ha despertado algunas críticas, especialmente, en La Almozara, que preferían unas piscinas municipales públicas.

Mejorar las zonas verdes, por su parte, es una prioridad en el Casco Histórico (que también pide más inversión en ayudas sociales), Casablanca, San José, Las Fuentes, Oliver-Valdefierro (aquí el segundo puesto, tras la polémica supresión de la 24, lo ocupa la mejora del transporte público) y El Rabal. Mientras, la ampliación del tranvía es prioritaria para los vecinos de Miralbueno y el Actur. Además, esta variable ocupa el segundo lugar en la lista de deseos de los vecinos del Sur, máxime tras conocerse que jurídicamente es inviable prolongar la línea 1, como informó este diario.

Invertir en la mejora de las infraestructuras existentes y en la construcción de nuevas solo ocupa el primer lugar en los barrios rurales, aunque la mayoría de distritos incluyen esta petición en su top 5. Por último, la seguridad ciudadana es prioritaria para los vecinos de Delicias (se está reforzando la videovigilancia con la instalación de cámaras en varios puntos). Este factor también preocupa, en menor medida, en varios de los barrios de la capital aragonesa.

Grado de satisfacción

Por otro lado, el barómetro municipal también arroja datos interesantes sobre el nivel de satisfacción de los usuarios por residir en sus respectivos barrios. Destaca sobre el resto Casablanca, donde el 100% de sus vecinos (al menos, de los encuestados) están "satisfechos" o "muy satisfechos", los dos valores más altos. Dato similar al registrado en Universidad, donde tan solo hay un 0,8% que dice estar "poco satisfecho".

En el otro lado de la balanza, los distritos donde los participantes dicen estar menor cómodos (esto es, "poco o nada satisfechos") son Delicias (73,5%) y el Casco Histórico (77,2%), aunque el nivel de satisfacción sigue aprobando sin problemas en esos barrios que, eso sí, son los dos únicos que bajan del 80%.

En cambio, al hablar del nivel de satisfacción de los vecinos por residir en Zaragoza (no únicamente en su barrio), los datos son muy positivos, ya que en todos los casos más del 90% de los ciudadanos están en los niveles más altos. Destacan, sobre todo, los ciudadanos de Las Fuentes (99,1%) y Universidad (97,5%).