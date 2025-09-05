Así quedarían las elecciones en Zaragoza si se celebrasen mañana

La cuenta atrás electoral ha comenzado y los datos del último barómetro municipal, que responden a más de 2.000 encuestas realizadas entre julio y agosto, aproximan una imagen de la situación actual en Zaragoza, empujada en muchas ocasiones por la actualidad política nacional. Según los datos dados a conocer este viernes, el PP de Natalia Chueca ganaría las elecciones si de la intención de voto dependiese, ya que un 20,2% de los encuestados les darían su apoyo si la cita con las urnas se celebrase mañana.

En cambio, los populares tendrían un ligero descenso, ya que el barómetro refleja que un 22% de esos mismos encuestados dieron su apoyo a Chueca en 2023. El principal damnificado sería el PSOE de Lola Ranera, que apenas alcanza un 9,3% en intención de voto, más de cinco puntos por debajo de quienes sí le dieron su apoyo hace dos años (un 14,7% de los encuestados).

De los cuatro partidos que tienen representación en el Ayuntamiento de Zaragoza, tan solo Vox crecería. De hecho, de los 2.025 encuestados, un 6,1% asegura haber votado a Vox en las últimas elecciones y un 8,8% reconoce que ahora le daría su apoyo a la ultraderecha, que se quedaría muy cerca de superar al PSOE. El último en discordia, ZeC, descendería del 3% al 2,5% en intención de voto.

Fuera del salón de plenos consistorial hay otras fuerzas que también obtienen un ligero apoyo. La quinta con mayor intención sería CHA (1,4%), que subiría un 0,2% respecto a los votos que esos mismos encuestados le dieron en mayo de 2023, seguida de IU (0,7%) y Podemos (0,6%). Aquí cabe matizar que IU no se presentó en 2023 (forma parte de ZeC) y que Podemos-Equo obtuvo entonces un 1,5% de los apoyos de los más de 2.000 encuestados en este último barómetro municipal.

Otros partidos con apoyos residuales serían el PAR (0,4%) y Ciudadanos (0,1%), partido cuasi extinto. Asimismo, resulta significativo comprobar que el 9,4% de los ciudadanos reconoce que no votaría en las próximas elecciones municipales y que hay cerca de un 40% (39,7%) de indecisos.

La alcaldesa aprueba y la oposición suspende

El barómetro municipal también se ha centrado en preguntar a los ciudadanos por su valoración sobre el trabajo realizado hasta ahora por los distintos representantes políticos en la ciudad. La alcaldesa, Natalia Chueca, obtiene un 6,26, su nota más baja desde que tomó el bastón de mando (en los dos primeros obtuvo un 6,38 y un 6,48, respectivamente).

Con todo, Chueca es quien obtiene la nota más alta, por encima de su Gobierno, que también saca la nota más baja de lo que va de legislatura con un 6,04; y de su partido, el PP, que igualmente desciende hasta el 5,55. En cualquier caso, la oposición suspende en bloque. El PSOE también cosecha la calificación más baja desde 2023, un 4,32; mientras que Zaragoza en Común experimenta un ligero ascenso (de 4,07 a 4,13) que no le salva del suspenso y Vox sigue siendo el partido peor valorado, aunque por primera vez supera la barrera del 4 (4,05).

En cuanto al posicionamiento ideológico, las posiciones más extremas, sobre todo por la derecha, registran un repunte entre los más de 2.000 encuestados. Así, un 12,4% se identifica con la posición más a la derecha posible, un 3% más que hace un año. En el lugar más a la izquierda hay un 9,7% de ciudadanos, un 1,1% más que en el último barómetro, y la posición de centro sigue siendo la más representativa con un 19,1%, también casi un 3% por encima de la última vez. Mientras, un 26,4% de zaragozanos no sabe donde situarse en cuanto a su ideología.