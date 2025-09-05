Estas son las calles de Zaragoza por las que solo se podrá circular con etiqueta 'eco'

Fue en septiembre de 2024 cuando Zaragoza puso en marcha una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la capital, por la que circulan pocos vehículos al haber varias calles peatonales o semipeatonales. El objetivo de las ZBE pasa por reducir el tráfico rodado para minimizar el impacto negativo que tiene los gases de efecto invernadero de los vehículos. En el caso de la capital aragonesa, su implantación ha sido progresiva. Tanto que no será hasta diciembre de este año cuando se sancione.

Esta norma afectará a la zona del Casco Histórico de Zaragoza, más concretamente a las calles San Vicente de Paúl, Coso, Conde Aranda, Mayoral, plaza Santo Domingo, Ramón Celma y el paseo Echegaray.

En cuanto a las condiciones de acceso, será libre para bicicletas y vehículos de movilidad personal, así como para los transportes con distintivo ambiental B, C, ECO y 0. Por otro lado, el proyecto incluye un amplio catálogo de excepciones, aunque será necesario disponer de una autorización expresa.

En concreto, se refiere a los vehículos dedicados al transporte de personas con movilidad reducida; los de propietarios o arrendatarios de plazas de garaje ubicadas dentro de la ZBE, así comode locales con actividad comercial; los usuarios con tarjeta de residente podrán estaciones en el entorno que tengan asignado.

También podrán acceder aquellos con matrícula extranjera que no cumplan los requisitos tecnológicos y de emisiones exigidos y que no estén en la base de datos de la DGT; los vehículos dedicados al transporte de personas con enfermedades que condicionen el uso del transporte público; los que accedan a estacionamientos públicos o reservas de hoteles cuando en estos no exista un sistema de control de acceso conectado con el control de la ZBE; los que tienen características o tareas específicas; los taxis adaptados; los vehículos titulares de plazas de aparcamientos municipales para residentes y aquellos históricos registrados.