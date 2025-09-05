El transporte público sigue siendo la principal preocupación para los zaragozanos

Como viene siendo habitual, el transporte público sigue siendo la principal preocupación para los residentes en Zaragoza. Así lo dice el último barómetro municipal, presentado este viernes en el ayuntamiento por el concejal popular Ángel Lorén, quien ha explicado que, para desarrollarlo, se han realizado 2.025 encuestas entre el 14 de julio y el 8 de agosto.

De hecho, en la misma línea de esta primera preocupación, ampliar la línea del tranvía es uno de los aspectos que más interés suscita entre los ciudadanos. El grado de satisfacción en ese sentido está por encima de la media, ya que los zaragozanos ponen un 6,9 a los servicios municipales y le dan un 7,59 al tranvía.

La segunda preocupación que muestran los zaragozanos tiene que ver con la limpieza en las calles, a la que le dan un 6,5. Y en tercer lugar aparece la "delincuencia y la inseguridad". En esa línea, el Gobierno municipal de Natalia Chueca ha hecho especial hincapié en que el 91,5% de los encuestados ven necesario aprobar una nueva ordenanza cívica, en la que ya se está trabajando. Además, el 84,2% cree que hay que instalar más videovigilancia y el 87,7% que se deben agilizar los deshaucios a los okupas.

En cuanto a los aspectos que más interesan a los zaragozanos que han sido encuestados (mayores de 18 años y con más de seis meses de residencia en la ciudad), en primer lugar aparecen la construcción de nuevas instalaciones deportivas y de ocio, punto en el que Lorén ha reivindicado el trabajo del consistorio en La Romareda y el estadio modular y en proyectos como el CDM Sur o las futuras piscinas de La Almozara, ahora en licitación. Mejorar y ampliar las zonas verdes es la segunda variable que más interesa a los más de 2.000 encuestados.

Puntuaciones

En cuanto a las puntuaciones, los Bomberos siguen siendo el servicio más valorado (8,76), seguido del ya mencionado tranvía, del 010 (7,46), centros cívicos y ludotecas (7,3), centros de mayores (7,23), las zonas peatonales (7,1) y la atención al ciudadano en las oficinas (7).

Eso, en cuanto a servicios municipales, ya que también se han medido otros aspectos como la percepción de los zaragozanos sobre la contaminación y la calidad del aire (7,07), la limpieza en las calles (6,5), el nivel de ruido (6,43) o la ya citada seguridad ciudadana que, pese a la preocupación, sigue aprobando sobradamente (6,26).

Por último, el 94,7% de los encuestados dice estar "satisfecho o muy satisfecho" de vivir en Zaragoza y el 90,9% de hacerlo en su barrio. En estos últimos destacan Casablanca (el 100% asegura estar en ese grado de satisfacción), UNiversidad (99%), Santa Isabel (98%), Miralbueno (97%) y La Almozara (96%).