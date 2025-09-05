Vecinos y migrantes sin techo se manifestarán juntos para pedir soluciones ante el aumento del sinhogarismo en el Parque Bruil

Los vecinos del entorno del Parque Bruil de Zaragoza volverán a salir a la calle el próximo 18 de septiembre para reclamar a las administraciones "soluciones" ante el aumento del sinhogarismo en este barrio de la ciudad, que en los últimos años está sufriendo un proceso de degradación. A la marcha, que partirá desde el Centro de Historias y se dirigirá hasta el ayuntamiento, están convocados tanto los vecinos de la zona como los migrantes que se ven abocados, debido a su situación administrativa, a dormir en las calles de este ámbito de la capital aragonesa.

Según explican desde el colectivo vecinal Bruil-Aloy Sala-Tenerías, el objetivo de esta marcha conjunta es poner de manifiesto precisamente que los migrantes no son los culpables de esta situación que también sufren los vecinos. No son el problema, sino que lo padecen. De ahí que quieran unirse todos en una marcha en la que pedirán alternativas habitacionales para las personas que duermen en la calle y limpieza, seguridad y calma para los vecinos de los edificios residenciales.

Y es que aunque el problema viene de lejos, ha sido en los últimos años cuando la situación en el entorno del Parque Bruilse ha complicado. A la ya compleja situación socioeconómica de los vecinos de Aloy Sala se unió la llegada al barrio de decenas de personas sin hogar que dormían en los portales de los edificios que hay junto al edificio del Trovador y pasaban el día por la zona a la espera de poder recibir la comida que todos los días les ofrecen en el Albergue Municipal.

El Albergue, en obras

Este equipamiento lleva más de un año en obras debido a su reforma integral, lo que ha motivado también que los usuarios del Albergue no hayan podido permanecer dentro del patio de esta instalación, lo que ha propiciado que permanecieran y durmieran en plazas cercanas como la del Centro de Historias. A esta situación se le ha sumado además, en los últimos meses, la llegada de muchos migrantes hasta Zaragoza, en muchas ocasiones todavía sin los permisos concedidos por parte de Extranjería para poder iniciar los procesos de inclusión y, por tanto, con una mano delante y otra detrás.

Muchos de estos migrantes, con derecho a protección internacional en la mayoría de casos ya que vienen de Mali, país en guerra, dormían en el propio Parque Bruil, una zona verde en la que alguna noche se han juntado este verano decenas de personas en campamentos improvisados para pasar la noche. Según ha podido saber este diario, algunos de estos han podido ser realojados por las administraciones, pero el problema no se puede dar todavía por solucionado. "Los cambios no llegan solos. O empujamos todos no cambia nada" es el lema escogido para la marcha del próximo día 18.

Pero aunque esta situación se haya agravado en los últimos meses, los vecinos del Parque Bruil llevan años peleando contra las consecuencias del sinhogarismo en esta zona de la ciudad. La primera la sufren las personas que duermen a ras de suelo, pero los habitantes de los edificios también tienen que convivir con la suciedad, las peleas, la inseguridad y el consumo abusivo de alcohol y otras sustancias.

Porches de los bloques del Parque Bruil ya con vallas instaladas. / JOSEMA MOLINA

Es por eso que ya antes de 2021 solicitaron cerrar los porches de los bloques de pisos que dan al Parque Bruil, que eran todos de titularidad privada pero de uso público. Esto quiere decir que su mantenimiento corresponde a los propietarios de las viviendas pero que estos debían permitir la libre circulación de personas ajenas a las urbanizaciones, lo que permitía que por la noche sirvieran de refugio para muchas personas.

Ahora, después de muchos años intentándolo, los vecinos han conseguido el permiso del ayuntamiento para poder vallar toda la zona. Aunque han sido los propietarios los que han tenido que sufragar su instalación, que se completará en las próximas semanas. Dependiendo de cada urbanización, cada piso ha tenido que poner entre 600 y casi 2.000 euros para poder colocar los cerramientos.