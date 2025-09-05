Zaragoza pierde altura: de Lisboa a Viena, los vuelos que han desaparecido del mapa en los últimos años

El Aeropuerto de Zaragoza se queda con una parrilla de vuelos reducida para la temporada de invierno tras la dura decisión de Ryanair de recortar el 45% de sus plazas a finales de octubre. La aerolínea irlandesa dejará de operar desde la capital aragonesa sus rutas a París-Beauvais, Santiago de Compostela, Fez y Palma mientras reduce a la mitad el número de vuelos a Milán-Bérgamo, uno de los destinos más populares entre los zaragozanos.

No es la primera vez que la capital aragonesa pierde de un tirón una cantidad importante de vuelos, obligando a los viajeros zaragozanos a tener que buscar otras alternativas a Garrapinillos para sus vacaciones como volar desde los aeropuertos de Barajas en Madrid o el Prat en Barcelona. En los últimos años, los destinos desde Zaragoza han ido cambiando con el paso del tiempo y la oferta se ha reducido considerablemente ya que antes se podía volar a capitales europeas como Viena o Lisboa con la propia Ryanair.

Tras el último tijeretazo de la aerolínea irlandesa, Zaragoza se queda solamente con cuatro vuelos regulares con esta compañía: Milán, Bruselas-Charleroi, Londres-Stansted, Marrakech. La parrilla la completan los vuelos a Canarias con Binter, los de Wizz Air a Rumanía (Cluj y Bucarest) y a Roma. Cabe recordar que Volotea también eliminará a finales de octubre su vuelo estacional a Menorca, uno de los preferidos por los aragoneses durante los tres meses de verano.

Lisboa, Munich y Viena

La parrilla de los vuelos desde el Aeropuerto de Zaragoza ha mostrado una inestabilidad en los últimos años y no solamente Ryanair ha decidido dejar de despegar desde Garrapinillos. Por ejemplo, la aerolínea irlandesa apostó por unir con un vuelo regular dos días a la semana Zaragoza con Viena. Esta ruta comenzó en octubre de 2020 y estuvo activa hasta 2023 cuando se eliminó.

Panorámica de Viena / PIXABAY

Algo similar sucedió con Lisboa. El vuelo hasta la capital portuguesa fue uno de los más irregulares que se recuerdan. Al igual que mantiene un conflicto actual con Aena, Ryanair también tuvo un rifirrafe con la aerolínea lusa TAP eliminando y volviendo a activar dependiendo de la temporada algunas rutas incluyendo Zaragoza. El primer vuelo despegó en invierno de 2019, se eliminó unos meses por la pandemia y después se retomó con dos frecuencias semanales hasta 2023.

La torre de Belém en Lisboa / PIXABAY

Otra ciudad europea que estuvo presente en la parrilla fue Múnich, operado por Volotea desde 2018 con dos vuelos a la semana en 2022. A pesar de sus atractivos y su localización, la capital de Baviera no fue capaz de encandilar al ciudadano aragonés y los números de pasajeros fueron bastante decepcionantes.

La Oktoberfest en Múnich / PIXABAY

Menos presencia italiana y nacional

Los primeros afectados por el conflicto entre AENA y Ryanair en los aeropuertos españoles en 2025 fueron los vuelos desde Zaragoza a dos ciudades italianas: Bolonia y Venecia. Los últimos vuelos hasta la preciosa ciudad de los canales despegaron desde Garrapinillos a finales de marzo después de un par de años con dos frecuencias semanales los lunes y los viernes.

Sin embargo, el adiós a Venecia y Bolonia se sintió menos tras la decisión de Wizz Air de recuperar el vuelo a Roma a principios de abril con tres frecuencias semanales: martes, jueves y sábados.

Panorámica de Bolonia / PIXABAY

La eliminación de la ruta de Santiago y Palma ha dejado a los aragoneses sin conexiones aéreas con la Península Ibérica mientras se mantendrán los vuelos a Canarias con Binter. Y es que el archipiélago cuenta con un gran turismo en invierno gracias a su excepcional clima.

Anteriormente, Zaragoza contaba con más vuelos a destinos españoles como Ibiza o Lanzarote, operados por Air Europa. Ibiza era uno de los destinos más populares de los aragoneses al que se volaba tres veces a la semana mientras que hasta la isla volcánica canaria solamente se podía viajar en verano.