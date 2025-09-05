Zaragoza limita la circulación en el centro: estos son los coches que podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones

Se aveninan nuevos cambios en el centro de Zaragoza, donde no todos los coches podrán circular. La capital, en aras de cumplir la normativa europea, puso en marcha allá por septiembre de 2024 una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la capital, limitada a un área muy concreta por la que, dicho sea, circulan pocos vehículos al haber varias calles peatonales o semipeatonales, por lo que su efecto es más bien mínimo. El objetivo de las ZBE pasa por reducir el tráfico rodado para minimizar el impacto negativo que tiene los malos humos de los vehículos. En el caso de la capital, su implantación ha sido progresiva. Tanto que no será hasta diciembre de este año cuando se sancione.

El perímetro que quedará dentro de la ZBE será la comprendida por las calles San Vicente de Paúl, Coso, Conde Aranda, Mayoral, plaza Santo Domingo, Ramón Celma y el paseo Echegaray. Según las condiciones de la ZBE, los vehículos que podrán circular libremente serán las bicicletas (incluidas eléctricas) y vehículos de movilidad personal como los patinetes. También estarán permitidos los vehículos con distintivo ambiental B, C, ECO y 0, aunque la ordenanza municipal incluye un amplio catálogo de excepciones para la entrada de otro tipo de vehículos, aunque será necesario disponer de una autorización expresa, que puede ser permanente, anual, para un único uso, etcétera.

La Ley 7/2021, de 20 mayo, de cambio climático y transición energética, ya establece que todos los municipios de más de 50.000 habitantes en España deben disponer de una Zona de Bajas Emisiones que restrinja la entrada de los vehículos más contaminantes. Estos vehículos, generalmente son de gasolina matriculados antes de enero de 2000 y diésel matriculados antes de 2006. Además, los vehículos con etiqueta etiqueta B (amarilla) son los más nocivos en la escala de contaminación.

A día de hoy, Zaragoza se encuentra en la fase 2, que durará hasta el 11 de septiembre de 2025, y no implica sanciones. Será en la siguiente fase, desde el 12 de septiembre de 2025 hasta el 11 de diciembre de 2025, momento en el que la Policía Local comenzará a informar a los conductores. A partir del 12 de diciembre comenzarán a multar.