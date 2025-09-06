Las claves del conflicto del bus de Zaragoza: ¿Qué posibilidades hay de evitar una nueva huelga?

El fantasma de la huelga de autobuses urbanos ha vuelto a Zaragoza. La negociación entre la empresa gestora, Avanza, y el comité (los sindicatos) sigue estancada y este domingo habrá una última oportunidad para evitar los paros parciales que hay convocados desde el próximo lunes, 8 de septiembre, hasta el 31 de octubre, inmiscuyéndose de lleno en las Fiestas del Pilar, cuando está previsto que se recrudezcan. Las posturas están, a esta hora, alejadas, en un conflicto que no es nuevo y que esta vez cuenta con la variable extra de la inminente publicación de la nueva contrata municipal. Estas son las claves.

Diferencias económicas y organizativas

El principal factor, como en toda negociación, son las diferencias económicas. Avanza no está dispuesta a asumir la subida que piden los trabajadores y, de hecho, han pedido públicamente que "rebajen sus pretensiones". Mientras, la otra parte sigue esperando que la empresa presente una oferta "aceptable". El otro punto de desencuentro está en cuestiones organizativas, que son complejas de abordar por muchas circunstancias. Las posturas, eso sí, se están acercando y la predisposición es buena, pero lo cierto es que aún están lejos. Al menos, tal y como quedó la situación tras la última reunión del viernes, que era la cuarta de la semana.

Comité dividido

Otra variable que no ayuda es la división entre el comité de empresa. La negociación la están llevando a cabo tres sindicatos, CCOO (que lo preside), UGT y CSIF, que suman el 55% de los votos de las últimas elecciones sindicales de hace unos meses. En cambio, Sattra y el CUT están mostrando una actitud beligerante no en la negociación, sino con la actual dirección sindical. De hecho, han amenazado con llevar la huelga a los tribunales al no estar conformes con el reparto de las sillas en el comité de huelga, pese a que ni Avanza ni el SAMA se han pronunciado en esa dirección. Aunque las votaciones siguen estando más apretadas que nunca. El pasado jueves, el referéndum sobre la huelga se saldó con un ajustado sí por solo 13 votos.

La inminente huelga

La reunión de este domingo será la quinta de la semana, muestra del interés que tienen ambas partes por cerrar el convenio y evitar la huelga. Con todo, esta ya está a la vuelta de la esquina, lo que puede dificultar las negociaciones en el SAMA. De no haber entendimiento, a las 12.30 del lunes comenzarán los primeros paros parciales, hasta las 13.30, y luego en un segundo turno (14.30-15.30) hasta el viernes. En Pilares (del 4 al 13 de octubre) se amplían y serán de 8.00 a 9.00 horas; de 12.30 a 13.30 horas; de 14.30 horas a 15.30 horas; y de 20.00 a 21.00 horas, y tras el fin de las fiestas se volverá a los paros originales.

Los pliegos

El último detalle a tener en cuenta, y no por ello menos importante, es el que ha obligado, junto a la huelga, a acelerar las negociaciones. Y es que el pasado viernes acabó el plazo (laborable) que puso a ambas partes el ayuntamiento antes de publicar la nueva contrata del bus. De hecho, el lunes se reunirán los técnicos y, si no hay preacuerdo, se iniciarán los trámites para publicar los pliegos. Si hay entente, se adaptarán las condiciones y el concurso público saldrá a finales de septiembre.