Consulta si eres uno de los pocos zaragozanos que no podrá entrar a la Zona de Bajas Emisiones

La Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza, tal y como está planteada, no va a suponer una restricción muy severa de la movilidad para el tráfico privado. Todos los vehículos que cuenten con etiqueta ambiental de la DGT, aunque sean las que marcan a los vehículos más contaminantes, podrán acceder al perímetro marcado por las calles San Vicente de Paúl, Coso, Conde Aranda, Mayoral y Echegaray y Caballero.

Esto es aquellos coches y motos que tengan pegatinas 0 y Eco pero también los que cuenten con una C (turismos de gasolina matriculados a partir del 2006 y diesel a partir del 2014) y los B, que son los que cuentan con una calificación más baja: son los coches y furgonetas de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y de diesel de a partir del año 2006. Todos los coches de gasolina que sean posteriores al año 2000 y todos los diesel matriculados desde el 2006 hasta ahora podrán entrar en la ZBE de Zaragoza a diferencia de lo que pasa en otras ciudades en las que solo está permitido el acceso a estas zonas a vehículos híbridos o eléctricos.

Los que sean anteriores a esas fechas no cuentan con etiqueta ambiental de la DGT y los que podrán registrarse para entrar a la ZBE si cumplen los siguientes requisitos: ser un vehículo acreditado de una persona con movilidad reducida; ser residente dentro de la zona de bajas emisiones; tener una plaza de garaje dentro del perímetro de la ZBE; ser un vehículo adscrito a un local o negocio que queda dentro del área restringida; vehículos de emergencia; coches con matrícula extranjera; coches que vayan a reservas de hoteles; taxis adaptados; vehículos históricos; y personas que cuenten con tarjeta para aparcar en zonas naranjas.

Además, cualquier vehículo que no entre en ninguno de estos supuestos, es decir, por ejemplo, un coche que no tenga etiqueta por su antigüedad y no sea residentes del Casco Histórico, podrá entrar a la Zona de Bajas Emisiones si lo solicitan previamente hasta ocho veces al mes. Eso entre semana, puesto que los sábados y los domingos la ZBE no será efectiva y el acceso será libre.