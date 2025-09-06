Los heridos por el atropello múltiple en San José salen del hospital: dos permanecen en observación

Las seis personas que fueron víctimas de un atropello múltiple este viernes en el barrio de San José, Zaragoza, están fuera de peligro. Aunque tras una primera valoración in situ ya se comprobó que ninguno había resultado herido de gravedad, todos ellos -cinco adultos y un menor de edad- fueron trasladados a centros hospitalarios para poder analizar bien su estado.

Según indican ahora fuentes del Gobierno de Aragón, ninguno de ellos requirió ser ingresado y fueron atendidos directamente en Urgencias por contusiones en extremidades, clavícula y pectoral. Eso sí, dos de las víctimas del atropello han tenido que pasar la noche y la mañana en el área de observación del Miguel Servet por si tuvieram algún tipo de daño interno, pero está a la espera del alta. Estas dos personas son un hombre de 27 años y una mujer de 65.

Los hechos ocurrieron este viernes en la calle Monasterio de Samos, sobre las 21.00 horas. Según la versión de quienes presenciaron el accidente, "un hombre de avanzada edad que conducía un coche automático" acabó colisionando con seis personas tras hacer unas maniobras.

Hasta el lugar, tras recibir distintas llamadas de ciudadanos, se trasladaron efectivos de los Bomberos de Zaragoza y de la Policía Local además de varias ambulancias del 061. Las causas exactas del atropello deberán ser analizadas por Policía Judicial.