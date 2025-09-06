Las máquinas llegan al río: la transformación del Huerva en Zaragoza comenzará este mes

La renaturalización de las riberas del río Huerva a su paso por Zaragoza cumplirá un nuevo hito a lo largo de la segunda quincena de septiembre, cuando está previsto que comience la segunda fase de las obras. De esta forma, el final de la fase uno y el comienzo de la siguiente se harán de manera coordinada, algo que facilita el hecho de que ambos contratos hayan sido adjudicados a la misma constructora, el grupo aragonés MLN.

Por tanto, los imprevistos que provocaron pequeños retrasos en la entrega de los trabajos de la primera fase, la menos estética, no serán impedimento para que el ayuntamiento siga en plazo en uno de los proyectos de más envergadura de esta legislatura y cumpla el objetivo, si nada se tuerce, de estrenar el nuevo Huerva a finales de 2026 o, en su defecto, durante el primer trimestre de 2027.

Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien además ha mantenido una reunión esta semana con los vecinos del entorno de la calle Viva España, quienes habían solicitado cambios en la proyección de la pasarela peatonal que unirá su ribera con la de la calle Manuel Lasala.

“Los técnicos municipales han planteado mover la base de la pasarela unos pocos metros aguas arriba, terminando junto a un edificio cuya única ventana estará por encima de la cota del viaducto”, ha apuntado Serrano, quien ha explicado que “la CHE ya ha dado su visto bueno, dado que no se cambian las condiciones hidráulicas del cauce ni tiene afecciones”, si bien ha requerido un rediseño y “un encaje geotécnico complejo en los terrenos que ha sabido solventar nuestro personal municipal”.

El concejal de Urbanismo de Zaragoza, Víctor Serrano, esta semana junto a los vecinos de la calle Viva España. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Con todo ello, se ultiman ya los preparativos para esta segunda fase que supondrá una inversión de más de 23 millones de euros (IVA incluido) tras ser adjudicada a la UTE formada por MLN y la empresa Ingeniería y Técnicas Globales de Resolución Ambiental. Dicho coste supone una baja global del 9% respecto al valor de licitación, que era de 25,3 millones, sumando los dos contratos en los que se estructura esta segunda fase.

Fin de la primera fase

De este modo, será a lo largo de este mes de septiembre cuando se rematen los primeros trabajos, que comenzaron en noviembre de 2024 y que han sufrido, en cada uno de los tramos, algunos contratiempos que supusieron un sobrecoste del 5%, dejando el precio final en 8,85 millones de euros.

En el primer trazado, entre los antiguos viveros Sopesens y el soterramiento en Gran Vía, Serrano ha explicado que se están "ultimando" algunas actuaciones en el tanque de tormentas y otros aspectos "menores" en la cuenca. La segunda poarte, desde Miguel Servet hasta la desembocadura, las tormentas y las olas de calor han sido dos contratiempos que se han salvado y que permitirán entregar dicho lote en plazo, antes del próximo 30 de septiembre.

Cabe matizar aquí que, como informó este diario esta semana, el hallazgo de una serie de restos arqueológicos en la zona del Camino las Torres, donde se está renovando el gran colector (que obliga a cortar una parte de la vía, que el ayuntamiento espera reabrir este mes), provocó que la constructora solicitase que se ampliase el plazo de entrega hasta el 30 de septiembre, ya que la fecha original era el 4 de julio. Aunque, eso sí, en este caso no hubo sobrecostes.

Y en las últimas semanas, además, han seguido apareciendo elementos. Serrano ha subrayado que el servicio municipal de Arqueología está estudiando "un paño de sillares". " Si bien algunos son de origen romano, formaron parte como elementos reutilizados en un puente del siglo XV que conectaba las dos riberas. La base de esta estructura, en el lado de la calle Asalto, se ha limpiado y descubierto en su amplitud para ser integrada como un elemento más de la ribera dentro del proyecto”, ha apuntado el concejal de Urbanismo.

Cronograma

Por lo tanto, mientras se rematan los trabajos de la primera fase, los técnicos y la UTE ya diseñan el cronograma de actuaciones para la segunda fase que comenzará en septiembre. La previsión es que, a finales de este mes, las máquinas empiecen de forma simultánea (llegó a estar sobre la mesa la posibilidad de empezar en distintos momentos) en los dos tramos con los movimientos de tierras, la creación de los nuevos senderos, el repaso de algunos elementos, la configuración de las laderas, las actuaciones de bioingeniería y la futura plantación de más de 160.000 plantas, árboles y especies arbustivas,.

Asimismo, esta segunda fase de las obras del Huerva supondrá la puesta en servicio de ocho parques repartidos a lo largo del trazado urbano del río: cinco nuevos en el primer tramo hasta el soterramiento de Gran Vía y la renovación de otros tres en su trazado final, hasta la desembocadura en el Ebro.

Con todo ello, se completará la recuperación fluvial del río, que incluirá la plantación de arbolado y la creación de espacios naturalizados, tras haber talado más de 1.500 ailantos, especie invasora, que suponían más del 80% de la vegetación. El proyecto del primer tramo aprovecha también para reformar varias calles del entorno, hacerlas "más accesibles y amables" e incorporar vegetación "donde sea posible", de forma que acompañen al corredor fluvial renaturalizado.

El proyecto, en estos momentos, tiene un coste que ronda los 32 millones de euros, con 8,85 para la primera fase que ahora concluye y 23 para esta segunda que está a punto de empezar. Las arcas municipales no soportarán todo el gasto, ya que 20 millones son aportados por el Gobierno de Aragón y 5 millones por los fondos europeos, a través de dos convocatorias de la Fundación Biodiversidad canalizadas a través del ministerio. El resto lo asumirá el consistorio.