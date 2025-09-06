Las mil y una propuestas para la explanada de la discordia a tan solo 5 minutos del Pilar

Tan solo cinco minutos separan la plaza del Pilar de una explanada que a ratos parece inhóspita y que ha formado parte del debate municipal durante lustros. Se trata del exterior de la antigua Estación del Norte, un edificio hoy reconvertido en centro cívico y que yace junto a lo que en su día fue la playa de vías de la terminal ferroviaria del Arrabal. Hasta lo que hoy es un solar cubierto por grava y algún matojo llegaban los trenes hasta un apeadero que estaba escoltado por dos edificios gemelos -del que hoy solo queda uno, donde se ubica el centro cívico- y cubierto por una gran estructura que protegía a los viajeros.

Hoy ese pasado ya no es visible. La explanada de la Estación del Norte, donde se encuentran el Arrabal y el barrio Jesús, es un erial de 10.000 metros cuadrados delimitado por las calles Matilde Sangüesa, Valle de Zuriza y la avenida Cataluña. En su parte central hay dos árboles. Dos. Les acompañan un par de papeleras, quince bancos, unos maceteros que desbordan vegetación, una zona de deporte para mayores, un trenecito para los más pequeños y unos cuantos manchurrones de césped. En la zona más cercana al parque de Las Mujeres hay un potrero con una cancha de baloncesto.

Así era la Estación del Norte. Imagen de 1973. / GRAN ARCHIVO ZARAGOZA ANTIGUA

A primera vista se hace evidente que se trata de un espacio desaprovechado. Es un hecho. A lo largo de las últimas elecciones municipales, distintos partidos han propuesto soluciones alternativas para rellenar esta cicatriz situada sobre un antiguo equipamiento ferroviario, como ocurre en el Portillo. El PSOE, en los últimos comicios, propuso transformar la explanada en un corredor con comercios y equipamientos culturales que animaran la vida del barrio. Y así otras tantas ideas que han surgido a lo largo de los años y que nunca han visto la luz.

Pero los vecinos han dicho que ya basta. El pasado mes de junio se constituyó una mesa de trabajo conformada por las distintas asociaciones vecinales de la zona, así como por otros actores interesados, para definir qué es lo que se quiere hacer en la explanada y poder dar cuenta de ello ante el ayuntamiento. El propio concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, reconoció hace unas semanas que en el «medio plazo» tendrán que actuar en este entorno, aunque todo dependerá de si se decide que este solar siga utilizándose para celebrar conciertos, como ocurre durante las Fiestas del Pilar y durante las fiestas del Arrabal, cuando también se instalan ferias.

Un aparcamiento subterráneo

En este proceso de tormenta de ideas en el que se encuentra el distrito ya han surgido varios proyectos que suscitan más o menos consenso. Ante la falta de aparcamiento en el barrio, por ejemplo, hay asociaciones que piden que se construya bajo la explanada un aparcamiento subterráneo para poder seguir usando la superficie. Hay quien pide que la parcela sirva para crear un refugio climático verde y sostenible y entidades que lo que quieren es aprovechar el terreno para construir nuevos equipamientos para los vecinos de la zona.

Entre otras cosas, hay asociaciones que reclaman construir un edificio paralelo y gemelo al del centro cívico de la Estación del Norte -a imagen y semejanza de lo que fue en su día la antigua terminal– y que el espacio de en medio vuelva a cubrirse para celebrar eventos. Esta instalación serviría para ampliar las dependencias municipales y crear nuevos espacios para el centro de mayores y la junta municipal de distrito.

Además, consideran que todavía quedaría espacio para levantar un auditorio cubierto con capacidad para unas 600 personas y viviendas públicas en el lateral de la calle Valle de Zuriza. El próximo día 15 volverá a reunirse este grupo de trabajo para consensuar qué se pide. Luego solo faltará que el ayuntamiento asuma sus demandas.