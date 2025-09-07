De madre a hija, el emotivo relevo de una peluquería de San José: "Venía después del cole a quitarle los rulos a las señoras"
Susana coge el relevo de su madre Asun en la peluquería Contraste's Studio después de cuatro décadas: "Es muy importante para mí porque es el negocio de mi madre"
Actualmente muchos negocios locales en Zaragoza luchan por sobrevivir al paso del tiempo y a la falta de relevo generacional, pero hay historias que destacan por su fuerza, arraigo y continuidad, como la Peluquería Unisex Contraste´s Studio. Un pequeño negocio, en el barrio de San José, que después de 41 años ha pasado de madre a hija.
En 1984 comenzó toda la historia con Asun. “Una señora se jubilaba, antes estaba en una parcela en Antonio Maura, y me puse yo de alquiler, porque al jubilarse ella me la quedé yo. Estuve siete años allí. Y luego cuando hicieron calle aquí, como estaban edificando, compramos el local, y pusimos la peluquería”.
Para Asun los inicios no fueron fáciles lo más importante para ella es que las clientas se fueran contentas. “Pues tener a las clientas contentas y hacerlo lo mejor posible. Porque, claro, si te vas contento de un sitio, vuelves. Entonces, yo, pues, quería eso. Que la gente estuviera satisfecha con lo que le había hecho”. Ahora suelta su negocio para pasarle las riendas a su hija.
La historia de un legado familiar
Desde pequeña, Susana, ya peinaba a sus muñecas y ayudaba a su madre en la peluquería. “Siempre me ha gustado mucho desde pequeña porque venía a la pelu después del colegio a ayudar a mi madre a quitarle los rulos a las señoras, a barrer…”
Ahora ella se encarga de Constraste´s Studio, ubicada en Calle Monasterio de Samos, número 1. El mismo negocio familiar pero con diferentes retos a los que se enfrentó su madre hace cuarenta años. “Ya tienes clientes de tu madre, pero como acabo de reabrir el día 18 de agosto, pues conseguir nuevos clientes y diferenciarte de otros negocios porque ahora hay muchas peluquerías”.
Aunque Susana llega para cambiar lo que ya conocen muchos, ahora no solo será peluquería sino también barbería y nail studio, que es lo que a ella le apasiona. “Cuando se prejubiló, dije, pues ahora cojo yo el negocio y lo cambio a lo que a mí me gusta, que es la barbería, que siempre me ha gustado, y hacer uñas”.
En una peluquería con tanta historia aunque la clientela ha variado mucho a lo largo de los años, hay algo que nunca se pierde, esas clientas de “toda la vida”. “Vienen a lo mejor abuelas, me venían a mí las hijas de las abuelas y luego las nietas y así han venido varias generaciones. O en chicos también”. Dice Asun, recordando a toda las personas que ha atendido estos años.
Como planes de futuro, Susana, quiere que todo vaya bien y que se conozca su peluquería y barbería, así como todas las posibilidades de tratamientos en ella, desde una máquina con la que analizan tu pelo, hasta poder afeitarte la barba, pasando por manicura de uñas.
- Falta de docentes: Aragón ofrecerá desde este mes la posibilidad de impartir clase sin el máster de Profesorado
- Novedades en la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza: a partir del 11 de septiembre estos vehículos deberán registrarse
- Consulta si eres uno de los pocos zaragozanos que no podrá entrar a la Zona de Bajas Emisiones
- Vecinos y migrantes sin techo se manifestarán juntos para pedir soluciones ante el aumento del sinhogarismo en el Parque Bruil
- Ryanair reduce las plazas en Zaragoza y eliminará tres de sus principales rutas
- La DGT se pone las botas en Aragón: esta es la multa 'estrella' con más de 130.000 denuncias
- La única 'nota positiva' del recorte de vuelos de Ryanair en Zaragoza
- Este es el sorprendente animal que han detectado por primera vez en Aragón