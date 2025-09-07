Leticia Sabater arrasa con su multitudinario concierto en las fiestas de Las Delicias

Leticia Sabater ha vuelto a triunfar en Zaragoza. La artista catalana ha hecho enloquecer al público que se ha congregado esta tarde en el Anfiteatro del Parque Delicias para ver un espectáculo que va más allá de la música. Y es que los conciertos de la barcelonesa se han convertido en un clásico de las fiestas de barrio en la capital aragonesa siendo uno de los eventos más multitudinarios.

Pablo Ibáñez

El público zaragozano ha vuelto a jugar un importante papel en el show de una Leticia Sabater que no ha defraudado a su legión de fans a pesar de sus polémicas canciones como 'Yo no soy esa mujer', 'La salchipapa' o 'Kit kit traca traca'. Además, la cantante ha interpretado su propia versión de éxitos internacionales como 'Si no te hubiera conocido' de Karol G o 'La potra salvaje' de Isabel Aaiún.

La gente, que ha llenado con bastante antelación el anfiteatro, ha terminado por bailar junto a la artista en el escenario. Los primeros en bailar con Leticia Sabater han sido los más pequeños, luego ha dado paso a unos adolescentes y por último a parejas. Todos han pasado un divertido momento que difícilmente olvidarán.

En imágenes | Ambientazo en el concierto de Leticia Sabater en las Fiestas de las Delicias / PABLO IBÁÑEZ

Las fiestas del barrio de las Delicias todavía se encuentran en su ecuador después de una semana llena de actividades en la que han destacado el concierto de Leticia Sabater y la clásica Milla Delicias, donde se proclamaron ganadores Omari y Costa. El concierto de Modelo y la actuación de Benito Kamelas serán los platos fuertes junto a los fuegos artificiales del domingo de unas multitudinarias fiestas que se prolongan durante dos semanas.

Sin concierto en el Pilar

Después de un verano recorriendo de norte a sur la geografía aragonesa, Leticia Sabater todavía tiene pendientes algunos conciertos en la comunidad en 2025. Tras triunfar en Delicias, la catalana volverá a Aragón para presentar el Gran Prix de Cariñena el próximo 15 de septiembre. Ya en octubre, la artista visitará dos localidades zaragozanas: Alfocea (3/10) y Brea de Aragón (9/10).

Lo que todo indica es que Leticia Sabater no estará en las Fiestas del Pilar, un espectáculo que se ha vuelto tradicional para los zaragozanos en los últimos años. Por el momento, la catalana no tiene incluida en su agenda ninguna actuación en Zaragoza capital durante los pilares, aunque tiene libre el 12 de octubre, día del Pilar. Sabater cerrará octubre en Tarazona con un concierto en la concentración motera.

Para diciembre, la barcelonesa pisará dos veces Aragón. Leticia Sabater dará un concierto en el pequeño pueblo turolense de Singra de menos de 100 habitantes el 7 de diciembre en pleno puente de la Constitución. Después de un 2025 muy aragonés, la artista ha sido contratada para acabar el año en un fiestón de Nochevieja en Borja.