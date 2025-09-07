El paso de varios frentes fríos desplomarán las temperaturas en Zaragoza desde este lunes

El tiempo apacible marcado por un calor cómodo y contenido como el disfrutado durante este fin de semana tiene las horas contadas en Zaragoza. Se avecina un inminente bajón abrupto de las temperaturas que se quedará toda la semana, salvo algún día suelto, marcando quizás de manera definitiva la transición hacia el final del verano astronómico y el cambio de estación.

Este domingo, al igual que este pasado sábado, se espera que la máxima se mueva entre los 33 y 34 grados durante las horas centrales de la tarde y no sea hasta bien entrada la madrugada cuando caiga por debajo de los 20 grados. El cielo estará parcialmente despejado, con nubes que irán adquiriendo mayor protagonismo con el paso de las horas y que incluso podrían dejar algún chubasco antes del amanecer, así como en municipios del sur y este de la capital aragonesa, norte de la provincia y Cinco Villas.

Con el comienzo de la semana cambiará el horizonte a causa del paso de varias vaguadas que traerán frentes fríos que barrerán la península de oeste a este.

Desplome de temperaturas en Zaragoza

La consecuencia más inmediata va a ser una caída térmica considerable. En menos de 24 horas Zaragoza se dejará por el camino hasta 7 grados, hasta situarse en máximas de unos 26 o 27 grados este próximo lunes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De hecho, prácticamente ningún municipio de Aragón toque techo en los 30 grados. El centro y sur de Huesca, ribera del Ebro, Bajo Aragón y algunos puntos de Albarracín y Jiloca serán los puntos con máximas más altas.

El escenario se repetirá el martes, el miércoles y quizás el jueves, con valores similares en la ribera del Ebro, con Zaragoza capital a la cabeza, aunque bajarán en el resto, ya instalados en valores sobre los 25 grados, 2 menos que el día anterior. En el caso de Zaragoza, soplará el cierzo en estos primeros días de la semana, hará que la sensación térmica sea más fresca conforme el sol vaya perdiendo fuerza.

. El jueves podrían subir levemente las temperaturas para que, por ejemplo tanto la capital aragonesa como municipios del Bajo Aragón se acerquen a los 30 grados, en cualquier caso, bastante por debajo de este fin de semana.

Lluvias a la vista

El paso del tren de vaguadas esta semana parece que con total seguridad traerá tormentas al Mediterráneo, que podrían ser fuertes o torrenciales en Baleares y algunos puntos de Cataluña, según avanzan desde eltiempo.com. En cambio, las precipitaciones parece que pasarán más desapercibidas en Aragón.

Este domingo podría llover en municipios de la ribera alta del Ebro y norte de la capital o sur de Huesca en las horas centrales del día, que se trasladarían a puntos del Pirineo por la tarde.

Acumulaciones de precipitaciones hasta el miércoles / eltiempo.com

El lunes volverán a registrarse precipitaciones por la mañana en puntos de la Ibérica zaragozana, Jiloca, entorno de Zaragoza, sur y centro de Huesca y Pirineo antes del mediodía. Por la tarde, los chubascos podrían ir barriendo la comunidad desde el suroeste hacia el este, para concentrarse por la tarde en la divisoria del Pirineo.

El martes se espera que las lluvias se concentren en el centro, este y norte de la provincia de Huesca en torno al mediodía y durante las horas centrales de la tarde. En torno a la medianoche las lluvias serán generalizadas en las tres provincias, pudiendo descargar en cualquier punto de la comunidad en la noche del martes o madrugada del miércoles