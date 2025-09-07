Sidrería Begiris, un templo de la gastronomía vasca en Santa Isabel: "Puedes estar horas bebiendo sidra"

Al grito de ¡Txotx! Abrió en 2004 la Sidrería Begiris, que venía a Zaragoza, no solo para traer la sidra vasca, sino también su cocina y sus tradiciones. “Había un hueco en el mundo de la sidra, que no lo hacía nadie, todo el mundo que traía sidra hacía más bien asador, asador vasco, pero no sidrería”, explica Dabid, uno de los fundadores de “Sidrería Begiris”. Fue entonces cuando dos amigos decidieron crear este rincón de tradición vasca pero en la capital aragonesa.

Se encuentran ubicados en Santa Isabel, en una bonita casa de piedra con capacidad de hasta 130 personas donde se pueden realizar diferentes eventos. Cuentan con diferentes zonas, como la zona principal, las bodegas y un jardín privado para poder disfrutar de sus diferentes tipos de sidras. "Tenemos 11 o 12 partners diferentes. Empezamos solamente con una persona que vendía, luego dos... Solemos buscar bodegas, tenemos más grandes y bodegas más pequeñas. Pero es sidra tradicional. Tenemos el formato siempre en la barrica o en la cupela, para beber directamente así".

Entrada de la Sidrería Begiris en Santa Isabel / PABLO IBÁÑEZ / EPA

Menús vascos en Zaragoza

"Hacemos lo que es el ritual de la sidra, que la gente pueda estar tres horas bebiendo sidra, sin límite, mientras degusta el menú, que es el típico de las sidrerías vascas”. Esta tradición fue una de las que quisieron mantener viva al llegar a Zaragoza, pero no solo para la temporada de sidra, que tiene lugar de enero hasta mayo, sino todo el año. “Allí son bodegas de sidra y durante esos tres meses y medio dan a la gente el menú sidrería. El resto del año siguen trabajando, pero como una bodega normal, haciendo venta y la distribución de sidras. Ahora ya es moda, después de muchos años, hay sidrerías que abren todo el año, como nosotros”.

Aunque no solo traen del país vasco su sidra, sino también su oferta gastronómica, muy inspirada en los menús vascos que ofrecen en temporada de sidra. “Trabajamos un menú del día, con un guiño vasco de nuestros productos de la carta generalmente. Siempre tenemos platos de cuchara, ensaladas, alguna pasta, y pescados y carnes a la brasa generalmente”.

Detalle de la Sidrería Begiris / PABLO IBÁÑEZ / EPA

Llevan 22 años realizando el mismo menú vasco que cuenta, entre otras cosas, con tortilla, chorizo y chuletón. Aunque muchos de sus clientes lo tienen claro, desde Sidrerías Begiris son especializados en brasa, por ello el plato estrella de su carta son las famosas “txuleta de vaca vieja”.

Sidra-fest el mejor evento para disfrutar de la sidra vasca

“El Sidra-fest es un evento que inventamos hace unos 14 años”. Cuenta Dabid. “Fue por la necesidad de que en verano viniera gente. Como la gente no venía aquí, empezamos a ir a los pueblos”. Se trata de ir a un pueblo con una cuba portátil, para que todo el mundo pueda beber sidra, y a la vez se hacen pinchos. “Hay 20 o 25 pinchos diferentes”.

“La gente lo que hace es degustar un pincho y degustar toda la sidra que quieran”, esta es la finalidad de este evento gastronómico único en la capital aragonesa, en pueblos que son contratados. “Solemos hacer unos 70 u 80 eventos al año”.

En imágenes | Sidrería Begiris, un tempo de la gastronomía vasca en Santa Isabel: "Puedes estar horas bebiendo sidra" / PABLO IBÁÑEZ / EPA

Además, no solo eso, también cuentan con varias “food truck”. No solo en el barrio de Santa Isabel de Zaragoza, también en otro de sus restaurantes en la localidad de Alborge. "Tenemos ahí otro restaurante y tenemos también unas cuantas barricas de sidra". "Allí está permanente para los eventos que se hacen dentro del restaurante, para hacer el aperitivo en la food truck". "Tanto en el Sidra-fest como en esto, nosotros hacemos todo allí, todo al momento delante del cliente. Así todo está rico y caliente".

Además, en estos eventos es cuando más se nota el grito de ¡Txotx!, una tradición de los sidreros que así explica Dabid. “Hace años no era tan fácil, como tenían la sidra todo el rato en todas las cubas, con el palillo, un palo que llevaba en la mano el sidrero, abría un agujero ya hecho, que estaba tapado con la grasa de la carne, con el sebo, agujereaba y salía toda la sidra. Todo el mundo se ponía en fila y cuando el último que terminaba, que no quería beber más, él con la grasa volvía a tapar el agujero. Y se iba a otra cuba y la abría para los clientes”.