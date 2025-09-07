Se vende ático con terraza renovado en un popular barrio de Zaragoza por menos de 140.000 euros

Hay zonas de la ciudad que se ponen de moda durante unos años por motivos que en muchos casos se desconocen. Pueden ser barrios de toda la vida que se renuevan con varios proyectos de obra nueva que atraen en poco tiempo a muchos vecinos jóvenes. Junto a ellos llegan poco a poco nuevas estructuras como supermercados, transporte público y hostelería.

Zaragoza es una ciudad que está viviendo este fenómeno en dos barrios conectados desde la Expo 2008 por la Vía Verde. El viejo barrio de Miralbueno estuvo separado del resto de la ciudad por lo que es actualmente la Ronda Oliver. Las nuevas urbanizaciones se fueron construyendo en los alrededores de La Camisera y el campo de beísbol hasta lo que es el barrio actual.

Misma situación se está viviendo a pocos minutos de Miralbueno. El barrio de Valdefierro ha estado allí toda la vida y ahora está viviendo una nueva juventud mucho más cercana a Zaragoza con la construcción de nuevos proyectos urbanísticos en la zona pegada a la Vía Verde. Se podría incluso decir que irse a vivir a Valdefierro está de moda entre una parte de la población zaragozana.

Los precios de la vivienda nueva están disparados para muchos presupuestos, pero otra gente interesada en irse a vivir al barrio encuentra en casas más antiguas una gran oportunidad de compra en una zona que va a revalorizarse en poco tiempo. Echando un vistazo a la web de tucasa.com hemos encontrado una gran oportunidad de comprar un ático con terraza en el Oliver por menos de 140.000 euros.

Reformada en 2023

El piso se encuentra en la calle Espronceda del popular barrio de Zaragoza y cuenta con 78 metros cuadrados distribuidos en tres habitaciones y un cuarto de baño. La vivienda fue completamente reformada en 2023 con renovación integral también de electricidad y fontanería. Además, por el precio (139.000 euros se puede quedar completamente amueblado para poder entrar a vivir cuanto antes: armarios, mesillas, mesa de escritorio, sofá cama, mueble bajo televisión, cama doble y cabecero, electrodomésticos, televisión de cocina, barbacoa y mobiliario de terraza.

La terraza del ático a la venta en Zaragoza / TUCASA.COM

El ático del barrio Oliver tiene una amplia cocina-comedor que está equipada con electrodomésticos de primera calidad (nevera, microondas, horno, lavavajillas, placa vitrocerámica y campana extractora). Desde aquí se accede a una magnífica terraza de casi 14 m², con paredes revestidas en baldosa, toma de agua, instalación eléctrica para televisión y espacio ideal para barbacoa, mobiliario de exterior y dispone de un práctico trastero de 1,5 m² con termo eléctrico, lavadora y zona de almacenaje adicional.

Hay tres dormitorios, dos de ellos son estancias de 7 m², dormitorio principal de 11,4 m², con gran armario empotrado diseñado a medida con iluminación encastrada y salida a un coqueto balcón, un moderno baño con ventana, ducha de efecto lluvia y mampara de cristal y un acogedor salón de paso equipado con split de aire acondicionado.

El ático está inmerso en un edificio de 1968 que se encuentra en excelente estado de conservación y cuenta con una comunidad tranquila con cámara de seguridad en el portal, sensor de luz y se pagan 45 euros mensuales.