Zaragoza y Ryanair: dos décadas de idas y venidas entre el gigante ‘low cost’ y la capital del Ebro

1 de diciembre de 2004. Ese día aterrizó por primera vez en el aeropuerto de Zaragoza un avión de Ryanair que había despegado dos horas antes en Stansted (Londres). Era el principio de una relación con muchas idas y venidas en las que el gigante de los vuelos low cost siempre ha tenido el control. El Gobierno de Aragón -junto al Ayuntamiento de Zaragoza-, nunca ha perdido la esperanza de que su coqueteo con la irlandesa acabara en buen puerto, con una base permanente que garantizaría más conexiones. Pero ni las negociaciones constantes ni las ayudas directas del Ejecutivo aragonés a Ryanair han conseguido su propósito. Un objetivo que ahora se ha visto truncado con la decisión de la aerolinea de reducir las rutas de los aeropuertos regionales. Una medida con la que pretende presionar a Aena para que reduzca las tasas y que abre una nueva oportunidad para que otras compañías se fijen en la ciudad del Ebro.

La dependencia de la capital surgió ese día de diciembre, cuando ese avión llegado de Londres marcó un inicio que ha permitido que por el aeropuerto zaragozano circulan alrededor de 600.000 viajeros, con permiso, eso sí de otras aerolíneas que operan en Garrapinillos. Esa cifra que ha ido variando según las conexiones que ha ido poniendo y quitando de la parrilla de vuelos. Los últimos en desaparecer, la aclamada ruta a París, junto sus conexiones a Palma, Santiago y Fez. Ryanair conecta ahora a la capital con Bérgamo, Bruselas, Londres y Marrakech. Pero su marcha supone una «oportunidad», según el Gobierno de Aragón, que publicamente defiende que siguen las negociaciones y en petit comité admiten que se han truncado, al menos por el momento, todas las esperanzas de que Ryanair elija a la ciudad para instalar una base permanente.

«Hoy es más difícil que ayer», admiten fuentes del Ejecutivo. Así que ahora miran hacia otros despachos, como los de Vueling, Volotea, Binter, Iberia Express o Wizz, compañías que quieren aprovechar el enfado de la irlandesa para hacerse con los espacios aéreos que ha dejado libre en este cambio de rumbo que ha tomado y llevando sus aviones a dormir a bases italianas y marroquíes. Sin embargo, fuentes del Gobierno de Azcón confiesan que todavía es pronto para aventurar si alguna se decidirá por la capital aragonesa y si los huecos que deja Ryanair serán cubiertos total o parcialmente por estas aerolíneas.

Por esfuerzos no será porque, junto al ayuntamiento zaragozano, el Gobierno de Aragón trabaja con Aena para «tratar de establecer dinámicas que hagan atractivo el aeropuerto como referencia turística y económica del valle del Ebro, sin perder la perspectiva de que la gestión corresponde a quien corresponde, a la empresa pública. Una dinámicas en las que, claro está, es esencial que se siga invirtiendo en campañas de promoción turística en los canales de las aerolíneas que vuelan desde y hacia Zaragoza. O lo que es lo mismo, en subvencionarlas.

Ayudas públicas a las aerolíneas

A día de hoy, solo el Gobierno de Aragón concede ayudas a las aerolíneas que operan en Zaragoza a través de la sociedad pública Promociones Aeroportuarias Aragonesas, que tiene un presupuesto de 3,22 millones de euros. El ayuntamiento tiene previsto lanzar un plan el próximo año según confirmó el concejal de Economía, Carlos Gimeno, en una comisión de su área. Desde Vox achuchan al Gobierno de Natalia Chueca para que se implique y consiga consolidar nuevas conexiones desde la terminal zaragozana. Y ya se sabe que lo que pide la ultraderecha, de la que depende el PP para gozar de estabilidad, nunca cae en saco roto. Esfuerzos tendrán que hacer aunque sea para acallarles. Ese esfuerzo económico que haría el consistorio serviría para recuperar, o al menos intentarlo, conexiones con otras ciudades españolas y europeas y superar esa barrera de los 700.000 viajeros. Un techo difícil de superar ya que los pasajeros del aeródromo de Zaragoza son principalmente aragoneses.

Pero no es menos cierto que, aunque Zaragoza no sea una ciudad excesivamente turística, los vuelos de Ryanair hasta la capital aragonesa se dejaban notar en el centro de la ciudad. Algunos restaurantes cercanos a la plaza del Pilar han decidido en los últimos años, por ejemplo, mantener abiertos los lunes por la que llegada de viajeros con vuelos de Ryanair les garantizaba llenar alguna que otra mesa en un día en el que otros bares suelen cerrar por descanso.

El techo

Pero más allá de la anécdota y de las relaciones siempre cambiantes entre la terminal zaragozana y la aerolínea irlandesa, los datos demuestran que, aunque más lento de lo que a algunos les gustaría, el aeropuerto de la capital aragonesa ha mantenido un crecimiento constante en el número de viajeros. En 2004, por ejemplo, fueron 215.213 pasajeros los que pasaron por las pistas de Garrapinillos. Ese año Ryanair comenzó a operar a orillas del Ebro. Dos décadas después, en 2024, se registraron 694.237 viajeros, tres veces más.

Ese crecimiento, no obstante, también ha sufrido altibajos. En 2008, con la Expo, el aeropuerto de Zaragoza superó los 590.000 viajeros, un 16,2% más que el año anterior. Cuatro años después, a pesar de la crisis, la cifra seguía por encima del medio millón de viajeros (551.406), aunque el descenso durante aquellos años fue notable. En 2016 se contabilizaron 419.529 usuarios. En 2020, con la pandemia de por medio, los números se hundieron, como resulta lógico, pero después del covid las cifras no han hecho sino aumentar a pesar de los vaivenes de Ryanair, con conexiones que ha ido quitando y poniendo en los últimos años. En 2022, 627.837 personas pasaron por el aeropuerto zaragozano.

Así con todo, parece que Zaragoza ha resistido en los últimos años a las formas y maneras de la aerolínea irlandesa, aunque también se ha aprovechado de ella para crecer. Habrá que ver el rumbo que toma ahora una terminal que en 2030 tendrá un nuevo reto como pista de aterrizaje de una ciudad que será sede del Mundial de Fútbol 2030.