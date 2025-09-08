Sorprenden a un mujer en el centro de Zaragoza y la "golpean sin mediar palabra" para robarle
Dos de las tres autoras han sido detenidas tras sustraerle a la víctima su móvil y la documentación
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de robo con violencia tras agredir a otra mujer y sustraerle el teléfono móvil y la documentación en el centro de Zaragoza.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo, en torno a las 7:00 horas, en la calle Alfonso I, cuando una persona alertó al CIMACC 091 que varias mujeres estaban golpeando a otra que se encontraba en el suelo. Además, facilitó una descripción muy detallada de las características y vestimenta de las presuntas autoras.
Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de Seguridad Ciudadana. Una de ellas asistió a la víctima, quien manifestó que había sido abordada por tres mujeres que, "sin mediar palabra", comenzaron a agredirla de forma reiterada, sustrayéndole el teléfono móvil y la documentación antes de huir rápidamente del lugar. Los agentes la trasladaron al Hospital Provincial para ser asistida por las lesiones sufridas.
La segunda patrulla localizó en la calle Torre Nueva a dos mujeres que coincidían plenamente con la descripción facilitada, procediendo a su detención como presuntas autoras de un delito de robo con violencia.
Las dos detenidas pasarán a disposición judicial, al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, a lo largo de esta mañana y la investigación continúa abierta para tratar de identificar a la tercera implicada.
