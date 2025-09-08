Avanza y el comité se dan una nueva oportunidad para evitar la huelga del bus: no hay acuerdo pero sí "avances"

Nueva reunión entre Avanza y el comité de empresa para tratar de evitar la huelga en el servicio del autobús urbano de Zaragoza. Este lunes, las partes se han vuelto a reunir ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) en un encuentro que se ha prolongado durante toda la mañana y que, una vez más, ha concluido sin acuerdo. No obstante, los sindicatos han señalado que "se sigue avanzando", motivo por el cual volverán a juntarse este martes, cuando queden tan solo dos días para que se inicie la huelga.

El encuentro de este lunes ha llegado después de un domingo muy largo en el que los sindicatos y la dirección de la empresa estuvieron reunidos desde las 18.00 horas hasta pasadas la 1.00 de la madrugada. Pese a que las partes no pudieron firmar un preacuerdo que permita desatascar la firma de un convenio colectivo, sí que acordaron la suspensión de la huelga durante tres días ya que los paros tendrían que haberse iniciado, según estaban convocados, este mismo lunes, coincidiendo con la vuelta al cole.

Así, las partes se han dado una nueva oportunidad después de 20 meses negociando en los que apenas ha habido avances hasta estos últimos días, una vez estaba ya encima de la mesa la convocatoria de huelga. Así, los paros, suspendidos durante tres días, comenzarán el jueves si no hay un acuerdo antes y se prolongarán hasta el 31 de octubre, generando afecciones no solo durante el inicio de curso sino también para las Fiestas del Pilar. Pero aún hay tiempo para evitar el conflicto.

Chueca: "No podemos esperar más"

El plazo que sí ha expirado ya es el que otorgó el Ayuntamiento de Zaragoza para firmar un convenio antes de iniciar los trámites para publicar los pliegos del nuevo contrato del servicio del autobús urbano. El consistorio había fijado ese límite en el viernes pasado, pero dado que los sindicatos y Avanza iban a volverse a juntar el domingo, ampliaron el límite hasta este lunes.

Y hoy, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha explicado que el grupo de trabajo encargado de la redacción y tramitación de esos pliegos ya se ha reunido para cerrar los últimos flecos antes de poder publicar el documento. "No podemos esperar más. Confío en que en estos tres días que se han dado de plazo puedan firmar con éxito ese convenio y que en tres días dé tiempo a que el grupo de trabajo que está cerrando los pliegos tenga la posibilidad de introducir esos cambios. Pero tenemos unos plazos que cumplir", ha dicho la regidora.

La alcaldesa ha recordado que el consistorio ya decidió retrasar la publicación de los pliegos -a lo que está obligado por mandato judicial tras una sentencia en su contra que anuló de facto la prórroga del contrato con Avanza- para facilitar la negociación y poder incluir las condiciones laborales de la plantilla que se pacten en el convenio en los nuevos pliegos. "Demostramos buena voluntad y ojalá ese convenio se pueda incorporar en los pliegos. Ahora lo que les solicitamos es, tanto a la empresa como al comité, que tengan a bien avanzar en esas negociaciones para alcanzar ese equilibrio y firmar un nuevo convenio colectivo. Pero hoy ya se ha reunido el grupo de trabajo de los pliegos. No podemos esperar más", ha insistido Chueca.

No obstante, la firma de un acuerdo en los próximos dos días antes de la huelga no es la única incógnita que queda por resolver. Y es que en caso de que las negociaciones fracasen y no dé tiempo a pactar nada en estos dos días, la huelga convocada comenzaría sin el apoyo de dos de los cinco sindicatos que componen el comité de empresa (Sattra y el Cut), que representan aproximadamente a un 45% de la plantilla según los resultados de las últimas elecciones sindicales.

Posibles escenarios

Estos dos sindicatos se han posicionado en contra de los paros acordados por CCOO, UGT y CSIF al considerar ilegal el reparto de puestos que se ha hecho para constituir el comité de huelga, que es el órgano de representación de la plantilla que se encarga de negociar con la empresa cuando hay paros convocados. Ante esta situación, tanto Sattra como el CUT, que ya forman parte de la mesa de negociación, se han reservado su derecho a emprender acciones legales en contra de la huelga.

Pero la división que existe en el seno del comité puede tener otras derivadas. En el caso de que CCOO, UGT y CSIF lleguen a un acuerdo antes del jueves y se suspenda la huelga, ese acuerdo deberá someterse al parecer de una plantilla que también está muy dividida. Da cuenta de ello el resultado de la votación del pasado jueves en la que los trabajadores debían decidir si secundaban los paros convocados o los rechazaban: hubo 334 votos a favor de la huelga y 321 en contra. Solo 13 de diferencia.

Así, ante una nueva votación, todo está abierto y si la plantilla acaba rechazando el acuerdo que alcancen CCOO, UGT y CSIF esto podría dinamitar el comité de empresa en mitad de una negociación que parece que nunca acaba.