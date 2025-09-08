Chueca viajará a China por segunda vez en menos de un año "para afianzar" las relaciones con el país asiático

Natalia Chueca volverá a China a finales de este mes de septiembre. La alcaldesa de Zaragoza volará hasta la ciudad de Weihai a finales de la semana que viene para participar en un foro organizado por la ONU y el ayuntamiento de esta urbe en el que explicará "las políticas de desarrollo sostenible que se están aplicando y que están proyectadas" en la capital aragonesa. Así lo ha explicado el Gobierno municipal en una nota de prensa en la que avanzan, además, que la regidora aprovechará el viaje para "afianzar y promover las relaciones institucionales, económicas y culturales con el país asiático".

La participación de Chueca en este foro lleva muchas semanas fraguándose pero la casualidad ha querido que el viaje a China de la alcaldesa, el segundo en este año, coincida en el tiempo con la crisis abierta en el sector aragonés del porcino tras la imposición del Gobierno chino de aranceles al cerdo procedente de España, si bien no se prevé que este asunto tenga un protagonismo relevante en la agenda de la regidora durante sus días en el gigante asiático.

La anterior vez que la alcaldesa viajó a China fue en febrero de este mismo año. Entonces emprendió una misión comercial acompañada por empresarios de la comunidad que le sirvió para firmar acuerdos de colaboración e implantación con algunas compañías del país. En esta ocasión, explican desde el consistorio, la razón de volver al gigánte asiático es la invitación recibida para participar en el foro 'Equisite City Forum'. A estas dos salidas internacionales hay que añadir una tercera y es que Chueca voló en mayo a Estados Unidos para "vender" la ciudad ante las grandes tecnológicas americanas.

Agenda del viaje

De esta manera, la expedición zaragozana viajará a China entre el 20 y el 24 de septiembre. Los días 21 y 22 la delegación de la capital aragonesa tendrá dos intervenciones -una cada día- en este foro de la ciudad de Weihai. Pero más allá de esta participación, la regidora quiere aprovechar el viaje y pasar por Shanghai "para continuar explorando intereses comunes en el plano institucional y comercial" en una ciudad en la que ya estuvo en febrero. El objetivo es conseguir atar alguno de los proyectos que comenzaron a negociarse en la anterior visita.

En Shanghai, Chueca asistirá a un foro con diferentes compañías del país asiático que forman parte de la Cámara de Comercio de Empresas de Logística Internacional y Cadena de Suministro.