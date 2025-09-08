El puente de Zaragoza que ostenta un curioso récord y todavía es menor de edad

La Expo transformó en 2008 la imagen y el futuro de Zaragoza en muchos sentidos. Uno de ellos, quizá el más visible, fue el estético, con nuevas infraestructuras que se incorporaron de lleno al skyline zaragozano. La más significativa fue, sin duda, la Torre del Agua, que ahora el Gobierno de Aragón intenta recuperar para la causa con la idea de convertirla en un "faro de la logística". Y otro de los elementos que llegaron a la ciudad para quedarse, también a nivel práctico, fue el puente del Tercer Milenio, uno de los más jóvenes de los que hay en la capital sobre el Ebro y que ha sido noticia esta semana al inaugurarse su nuevo sistema de iluminación.

La inversión municipal para el proyecto asciende a 220.000 euros y el objetivo es que ese skyline del que el puente forma parte se embellezca en los días más señalados en el calendario. De hecho, este fin de semana ya se han dejado ver las primeras luces con motivo del Vive Latino, un festival que se celebra precisamente en el recinto de la Expo.

La historia de esta infraestructura, que todavía no ha alcanzado su mayoría de edad, se remonta al 7 de junio de 2008. Su diseño corrió a cargo del ingeniero oscense Juan José Arenas de Pablo, que dejó su sello con una obra que ostenta un particular récord: es el mayor puente de arco en hormigón suspendido del mundo. Su color, blanco, ha sido clave a la hora de intentar revitalizar su estética, ya que ha permitido a los técnicos diseñar una paleta de colores que se proyecte nítidamente sobre él.

En la práctica, desde el consistorio aseguran que el nuevo sistema de iluminación no afectará ni a los vehículos que transcurran por él ni a los viandantes que paseen por sus laterales. No en vano, soporta hasta seis carriles de circulación, dos carriles bici a ambos lados y otros tantos paseos peatonales aderezados con un característico acristalado.

Y es en este último punto donde el puente presenta uno de sus mayores déficits: la limpieza. Algunos cristales llevan tiempo acumulando polvo que se mezcla con los graffitis y también con la basura que hay bajo sus vértices. Por tanto, será ahí donde el consistorio deberá poner también sus miras en vistas a mejorar su aspecto interior, del mismo modo que lo ha hecho en el exterior.

Varios zaragozanos hacen deporte en el puente del Tercer Milenio, con graffitis de fondo. / Jaime Galindo

Cabe recordar que la inversión para la construcción del puente del Tercer Milenio (el nombre ya evoca a la nueva era que dio inicio a partir del año 2000) superó los 22 millones de euros, a raíz de un convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento, el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, siendo impulsado por la sociedad que entonces comenzaba a dar sus primeros pasos, Zaragoza Alta Velocidad.

Los colores

De vuelta a la última intervención, las luces no estarán encendidas todos los días. Controladas de forma telemática, se reservará su uso para las fechas marcadas en rojo. Además, se hará empleando una tecnología que permita un ahorro tanto energético como económico (unos 6.500 euros anuales).

En imágenes | El puente del Tercer Milenio estrena iluminación / Jaime Galindo

La paleta va desde el rojo (días de Zaragoza como San Valero) hasta el azul europeo, sin olvidar las banderas de Aragón y España o el arcoíris característico del Orgullo LGTB. También se intentó proyectar un cachirulo, pero las dificultades para conseguir el negro lo hacen prácticamente inviable.