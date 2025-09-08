Ruth Bravo, concejala de Juventud de Zaragoza: "No me desperté un día y decidí cerrar Zonas Jóvenes"

¿La decisión de cerrar siete Zonas Jóvenes es firme o, vista la contestación social, cabe la opción de replanteárselo?

Las entidades que se están movilizando están compuestas por trabajadores de empresas que son contratas municipales, pero más allá, esta no es una decisión que se tome porque sí. No me levanté un día como concejala de Juventud y dije: ‘vamos a cerrar las Zonas Jóvenes’. Esta decisión se toma porque cuando asumí esta delegación pedí que, por favor, me pasaran todos los datos para conocer la situación de los distintos programas que ofrece Juventud. Y hay uno en concreto, que son las Zonas Jóvenes, que es el que mayor aporte presupuestario tiene dentro del área, cerca de un 60%. Y con todos los datos recabados y determinados informes que se piden por parte de los servicios municipales pues hay que tomar decisiones, porque si no tomáramos decisiones, no estaríamos haciendo bien nuestra labor de gestión de lo público.

Entiendo que la decisión es firme, entonces. ¿A qué datos se refiere?

Pues por poner un ejemplo, las actividades de la Zona Joven de Santa Isabel tenían cero inscritos, todas vacías, y en Miralbueno ocurría lo mismo con un solo inscrito para hacer una guerra de globos de agua. Estos son datos facilitados por las Zonas jóvenes. En Casablanca en dos meses solo seis usuarios y solo dos actividades. Pero es que quiero insistir en que no es cierto que se estén desmantelando las políticas de Juventud. Hemos incrementado el presupuesto un 6,65%. Se mantienen 60 Zonas Jóvenes: 20 en los barrios y 40 en los colegios (antiguos PIEES). Además hemos abierto dos nuevos equipamientos, La azucarera y El Túnel, con una inversión 700.000 euros. Las zonas que no continúan son las del área de influencia y más cercanas a estos dos nuevos equipamientos que disponen de espacios más grandes, por lo que podrán aprovecharse para realizar muchas más actividades.

Ha dicho al principio que quienes están protestando contra los cierres son los trabajadores. Pero el colectivo SOS Zonas Jóvenes está conformado íntegramente por jóvenes. Aunque fueran pocos, según muestran esos datos, al final va a haber jóvenes perjudicados por los cierres.

A mí lo que me gustaría es ver a más jóvenes cuando vemos determinadas fotos de determinadas protestas, que son súper loables, solo faltaba. Pero lo que yo veo en muchas ocasiones en estas imágenes es que son trabajadores, que es muy lícito, pero por esto creo que estamos ante un conflicto laboral entre los empleados y las contratas, no un conflicto de jóvenes.

"Más del 90% de los jóvenes de Zaragoza no están acudiendo a las Zonas Jóvenes. No seré yo quien diga si las actividades que se hacían hasta ahora eran atractivas o no atractivas, pero ese es el dato"

Le insisto, aunque sean pocos, como usted dice, habrá jóvenes que verán como cierran sus zonas. Eso es innegable, ¿o no?

Sí, pero lo que estamos haciendo es siempre dar una alternativa, No se van a suspender programas, es más, se están aumentando programas. Y otra cosa, la mayor parte de las Zonas Jóvenes están ubicadas en centros cívicos. Esos centros no se van a cerrar. No habrá trabajadores de las Zonas Jóvenes, eso es verdad, pero los espacios van a seguir abiertos y cualquier persona puede solicitar un aula para estar allí o realizar alguna actividad.

¿Habrá más cierres?

Bueno, pues de momento estamos en esto y mientras implantamos el cambio de modelo y no tengamos más alternativa para los jóvenes de momento se va a quedar todo como está. E iremos viendo. Lo que sí que estamos haciendo es intentar que las actividades que se hagan sean más atractivas para los jóvenes y se ajusten a sus gustos y necesidades. Mire, más del 90% de los jóvenes de Zaragoza no están acudiendo a las Zonas Jóvenes. Con ese dato, no seré yo quien diga si las actividades que se hacían hasta ahora eran atractivas o no atractivas, pero ese es el dato.

¿Y usted cree que la mejor forma de atraer más gente a un programa o actividad es cerrar los espacios? ¿No convendría más invertir más en estos espacios que, además, están en los barrios, cerca de los usuarios?

A mí lo que me parece a este Gobierno está apostando por un modelo que ya se está implantando en otras ciudades que es crear grandes equipamientos que, además, sean modulables, con más espacios en los que se pueden hacer muchas cosas. En espacios pequeños como los que había hasta ahora pues se puede hacer lo que se puede hacer. Pero vuelvo a reiterar, es que son los datos los que nos están diciendo que hay que cambiar de modelo. Mire, este verano, las actividades que se han hecho en los dos nuevos equipamientos, en La Azucarera y El Túnel, han conseguido atraer a 712 jóvenes. Ese es el camino. Estamos muy contentos e ilusionados con la respuesta de los jóvenes al nuevo modelo.

Si me permite ser suspicaz, 712 jóvenes no son más que ese 10% de jóvenes zaragozanos que dice que acude a las zonas jóvenes. Otra cuestión: ¿no le parece peligroso fijarse tanto en los números cuando hablamos de un servicio público? ¿La rentabilidad debe primar cuando se gestiona lo público?

Nuestra premisa no es la rentabilidad económica, ni muchísimo menos. Lo que tenemos que ver es qué están aportando esas actividades a los jóvenes. Cuando tú planteas un ocio joven de calidad, no tiene nada que ver la posibilidad de poder hacer una actividad en La Azucarera, como hicimos, por ejemplo, con Javier Macipe, con, por ejemplo, hacer una guerra de agua en el parque. Dentro del ámbito de lo social, la rentabilidad económica es el último parámetro que hay que medir, pero no nos olvidemos que gestionamos dinero público. Tenemos que ser conscientes, con datos, de lo que es necesario y lo que no es necesario.

No sé si sonará demagogo, pero le recuerdo que el Ayuntamiento de Zaragoza se gastó 18.000 euros solo en el cartel del nuevo espacio de La Azucarera y va a destinar 40.000 euros a una escuela taurina cuyo impacto en la sociedad no sé si han llegado a medir.

No voy a entrar a valorar eso, no entra dentro de mis competencias. Pero una cosa le diré, en las plazas de toros cada vez se ve más gente joven. No sé si gustarán o no, pero atraen a los jóvenes.

"Las políticas de Juventud están más vivas y más fuertes que nunca y han tenido un aumento presupuestario"

Otro frente abierto en su concejalía son los pliegos de las Zonas Jóvenes Escolares, los antiguos PIEES, que se han quedado dos veces desiertos. ¿Hace autocrítica? Los trabajadores le acusan de precarizar sus condiciones laborales porque plantean un recorte de su jornada.

No sé si me la tengo que hacer… En el sector público hay muchos contratos que se quedan desiertos, no es algo novedoso. Ahora estamos en minimizar las afecciones e intentar buscar soluciones. Nuestro objetivo con estos pliegos son las necesidades de los jóvenes y si tenemos en cuenta los horarios de apertura de los centros escolares y cuáles son esas necesidades, consideramos que cada trabajador no requiere más de 30 horas semanales. Siempre lo digo: yo quiero que todo el mundo trabaje en las mejores condiciones, pero mi objetivo con estos pliegos son los jóvenes y por eso hemos planteado mejoras. Antes trabajan 37 horas y media, sí. Pero de estas 37 horas y media, siete y media estaban a disposición de la empresa contratante, 10 se dedicaban a la gestión y exclusivamente 20 horas eran presenciales en los centros de trabajo. Y yo lo que creo es que cuando te dedicas a ver, visionar y posibilitar algo ocio o hay que hacer determinadas intervenciones en los centros escolares, la presencialidad debe ser obligatoria en todo el tramo horario, porque las gestiones también las puedes hacer desde el colegio. Insisto, entiendo a los trabajadores porque van a disminuir su jornada, pero eso es un conflicto laboral, no es un conflicto de la Administración.

Pero es su Administración la que ha diseñado los pliegos. Y si las condiciones laborales no resultan atractivas, las empresas no se presentan a los concursos porque no podrán contentar a sus trabajadores, como ya ha ocurrido en dos ocasiones. Y ese objetivo del que habla, que son los jóvenes, no se alcanza porque no hay medios.

Estas empresas que están afectadas son empresas que trabajan en con la Administración pública en otros muchos programas y servicios. Yo creo que no van a tener ningún problema a la hora de poder recolocar a los trabajadores. Insisto, yo que me creo lo público y que me creo la necesidad de que haya servicios públicos de calidad, y tengo que velar por eso, la calidad de ese servicio. Y la calidad de ese servicio implica que aumentamos la presencialidad de los trabajadores donde los jóvenes están, que es en los colegios.

No da su brazo a torcer.

Mire, yo me he reunido con los sindicatos, pero llega un momento en el que por mucho que hables es como darte constantemente con una pared. Si me permite, lo que quiero recalcar sobre todo es que los jóvenes de Zaragoza pueden estar tranquilos. Las políticas de Juventud están más vivas y más fuertes que nunca y han tenido un aumento presupuestario. Tenemos mucha ilusión puesta en los nuevos equipamientos que aunque solamente sea por lo amplios, espaciosos y luminosos que son. Son la muestra de cuál es nuestra tendencia, queremos que los jóvenes se sientan a gusto en sus espacios.