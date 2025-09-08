La huelga del bus se suspende durante tres días mientras continúa la negociación

Con la huelga a la vuelta de la esquina, a tan solo unas horas de que se iniciara la convocatoria de huelga, Avanza y el comité de empresa se han vuelto a reunir este domingo ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje para intentar evitar, en el último momento, un choque de trenes que, de nuevo, genere afecciones en el servicio del autobús urbano de Zaragoza. El encuentro entre las partes, que comenzó a las 18.00 horas y se prolongó hasta bien entrada la madrugada, fue tenso y largo. Aunque el acuerdo todavía está lejos, desde el comité de empresa acordaron suspender durante tres días los paros con el propósito de tratar de alcanzar un acuerdo ya que, tras las conversaciones, "la perspectiva de alcanzar un acuerdo está más cerca que en otras reuniones". Así, ambas partes confían en alcanzar un preacuerdo antes del jueves, día en el que se iniciaría la huelga.

En juego había varias cosas sobre la mesa. Primero, el inicio de una nueva huelga que, de no evitarse, comenzaba este mismo lunes y se prolongará hasta el 31 de octubre, afectando por tanto tanto al inicio del curso escolar como, un año más, a las Fiestas del Pilar. En segundo lugar, la firma de un preacuerdo que permitiera desatascar la firma de un convenio colectivo que lleva negociándose 20 meses -desde que se acabó la anterior huelga, que fue la más larga de la historia- y que estará en vigor hasta 2027. Y, por último, la inclusión o no inclusión de las nuevas condiciones laborales de la plantilla en los pliegos que regirán el próximo contrato del bus urbano, un documento que debe salir a licitación ya, sí o sí, este mes de septiembre por mandato judicial.

Desde el Gobierno municipal concedieron a las partes, tras solicitarlo el comité de Avanza, una ampliación de plazo para publicar esos pliegos y que esto no interfiriera en la negociación. Pero ese plazo se acababa este lunes, de ahí que empresa y sindicatos se hayan reunido en domingo. Si el acuerdo no llegaba, el consistorio ya informó la semana pasada iniciaría los trámites para publicar los pliegos, por lo que estos no tendrían en cuenta las futuras condiciones que se pacten en ese nuevo convenio que, en un momento u otro, tiene que llegar.

La huelga -que fue aprobada en referéndum por la plantilla con tan solo 13 votos de margen- comenzará finalmente este jueves, salvo que antes haya un acuerdo. Así, desde el día 11 de septiembre y hasta el 3 de octubre, ambos inclusive, habrá paros parciales de lunes a viernes en horario de 12.30 a 13.30 horas y de 14.30 horas a 15.30 horas. Desde el 4 de octubre y hasta el día 13, coincidiendo con las Fiestas del Pilar, los paros se amplían y serán de 8.00 a 9.00 horas; de 12.30 a 13.30 horas; de 14.30 horas a 15.30 horas; y de 20.00 a 21.00 horas. También habrá huelga en el servicio búho y en la primera hora del turno de los servicios especiales nocturnos, que son, por ejemplo, los que conectan de madrugada el Espacio Zity con el centro de la ciudad. Y desde el 14 de octubre y hasta el 31 de octubre, ambos inclusive, los paros tendrán lugar entre las 12.30 y las 13.30 horas y entre las 14.30 y las 15.30 horas.