Los trabajadores de las Zonas Jóvenes de Zaragoza responden a la concejala de Juventud: "Tendemos la mano para frenar este despropósito"

La Asamblea de Acción Socioeducativa ha respondido este lunes a las declaraciones de la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, a la que han acusado de pronuciar "inexactitudes, medias verdades e incluso mentiras". En una entrevista con este diario, la responsable del Gobierno municipal del PP justificó el cierre de siete Zonas Jóvenes exponiendo los datos de afluencia de algunas de ellas. "Las actividades de la Zona Joven de Santa Isabel tenían cero inscritos, todas vacías, y en Miralbueno ocurría lo mismo con un solo inscrito para hacer una guerra de globos de agua", explicaba Bravo, unos datos que los trabajadores de estos equipamientos ponen en duda.

"Es importante señalar el deficiente sistema de recogida de datos implantado por Juventud y que seguramente sirva para sus fines. Presenta multitud de fallos y errores, lo cual ha sido denunciado por los y las trabajadoras, ante loi que la Administración municipal ha hecho oídos sordos", denuncian. Pero más allá de los números que utilizó Bravo, desde esta asamblea apuntan que "la frialdad de unos datos cuantitativos no reflejan cualitativamente nuestra labor con los y las jóvenes, ya que en gran parte nuestra intervención consiste en compartir espacio abierto con ellos, crear vínculos, escucharlos y darles un 'feedback'". "Y todo esto no se recoge en el conteo de participación en actividades, pero es la base de nuestra labor de prevención con la juventud", explican en un comunicado.

A pesar de esto, los trabajadores sostienen que hay Zonas Jóvenes, tanto escolares como de barrio, "con más de 13.000 usos". "No creo que pueda considerarse que no tienen rentabilidad social según estas cifras", exponen.

Entre otras cuestiones, desde la Asamblea de Acción Socioedicativa sostiene además que, a pesar de que también estén en juego las condiciones laborales de los trabajadores de estos equipamientos, el movimiento organizado contra el cierre de siete Zonas Jóvenes en Zaragoza "no es un conflicto laboral de trabajadores con empresas". "Es un conflicto de ciudad que ha provocado ella sola -refiriéndose a Bravo- con sus políticas de recortes y cierres y que afecta tanto a la juventud como a los barrios, a los centros educativos y a las familias... a toda la ciudadanía".

Ante esta situación, los sindicatos se ofrecen a sentarse a negociar con el Gobierno municipal para "frenar este despropósito". "Queremos tender la mano para resolver el conflicto, porque el desastre puede ser aún mayor", dicen.

Este comunicado llega en el inicio de una semana en el que el cierre de Zonas Jóvenes volverá a marcar la agenda política en Ayuntamiento de Zaragoza. Este mismo lunes, la plataforma SOS Zonas Jóvenes había convocado a la ciudadanía a participar