Avanza y el comité evitan otra huelga del bus en Zaragoza con un preacuerdo casi 'in extremis'
Ambas partes han alcanzado un consenso para sacar adelante el próximo convenio colectivo
A menos de 48 horas de que se iniciara una nueva huelga en el servicio del autobús urbano en Zaragoza, Avanza y el comité han alcanzado un preacuerdo que desatasca la firma de un nuevo convenio colectivo y paraliza el inicio de un conflicto y de unos paros que iban a comenzar este jueves.
Las partes han alcanzado ese preacuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) después de 20 meses de negociaciones sin apenas avances. La propuesta para renovar el convenio colectivo, no obstante, tendrá que ser sometida a referéndum para que la plantilla decida si secunda o no el documento.
Entre las mejoras planteadas hay aumentos salariales para los próximos años y la posibilidad de registrar la jornada automáticamente.
La redacción de este diario trabaja en la ampliación de esta información.
