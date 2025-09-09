Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avanza y el comité evitan otra huelga del bus en Zaragoza con un preacuerdo casi 'in extremis'

Ambas partes han alcanzado un consenso para sacar adelante el próximo convenio colectivo

Un autobús urbano circulando por Zaragoza, en una imagen de archivo.

Un autobús urbano circulando por Zaragoza, en una imagen de archivo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Iván Trigo

Iván Trigo

Zaragoza

A menos de 48 horas de que se iniciara una nueva huelga en el servicio del autobús urbano en Zaragoza, Avanza y el comité han alcanzado un preacuerdo que desatasca la firma de un nuevo convenio colectivo y paraliza el inicio de un conflicto y de unos paros que iban a comenzar este jueves.

Las partes han alcanzado ese preacuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) después de 20 meses de negociaciones sin apenas avances. La propuesta para renovar el convenio colectivo, no obstante, tendrá que ser sometida a referéndum para que la plantilla decida si secunda o no el documento.

Entre las mejoras planteadas hay aumentos salariales para los próximos años y la posibilidad de registrar la jornada automáticamente.

La redacción de este diario trabaja en la ampliación de esta información.

TEMAS

