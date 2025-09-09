Avanza y el comité evitan otra huelga del bus en Zaragoza con un preacuerdo casi 'in extremis'

A menos de 48 horas de que se iniciara una nueva huelga en el servicio del autobús urbano en Zaragoza, Avanza y el comité han alcanzado un preacuerdo que desatasca la firma de un nuevo convenio colectivo y paraliza el inicio de un conflicto y de unos paros que iban a comenzar este jueves.

Las partes han alcanzado ese preacuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) después de 20 meses de negociaciones sin apenas avances. La propuesta para renovar el convenio colectivo, no obstante, tendrá que ser sometida a referéndum para que la plantilla decida si secunda o no el documento.

Entre las mejoras planteadas hay aumentos salariales para los próximos años y la posibilidad de registrar la jornada automáticamente.

