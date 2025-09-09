Un forastero abre un acalorado debate tras poner una mala reseña a un restaurante de Zaragoza: "Las tapas no se pagan, son gratis"

Zaragoza se ha convertido en un referente gastronómico en toda España gracias a la altísima calidad de sus restaurantes. La zona más conocida sin ninguna duda es El Tubo con su gran cantidad de bares especializados en servir tapas de todo tipo. En este céntrico lugar de la ciudad se vive un ambiente único al que se ha añadido en los últimos años el tardeo, lo que da la oportunidad a los más fiesteros de irse de tapas y de fiesta a pocos metros de distancia sin llegar muy tarde a casa.

Muchos turistas también han decidido incluir El Tubo dentro de su ruta por Zaragoza. Sin embargo, algunos foráneos pueden quedar sorprendidos por la forma de trabajar de la hostelería en la capital aragonesa. De sobras es conocido que si pides una cerveza en un bar de Granada, Salamanca, León y Zamora te ponen una tapa elaborada sin pagar un extra. Situación que no se da en la capital aragonesa donde algunos establecimientos acompañan la bebida con un pequeño aperitivo como cacahuetes, saladitos o patatas fritas.

Varias tapas de un bar de Zaragoza / JAIME GALINDO

El desconocimiento de esta situación ha generado una acalorada discusión en redes sociales después de que la popular cuenta de Soy Camarero publicase una reseña de un grupo de personas que habían acudido a un bar de Zaragoza a ver el partido de España contra Turquía. Los aficionados al fútbol no salieron satisfechos del establecimiento y se subieron al barco de publicar una reseña en Google Maps describiendo todo aquello que no les había gustado.

"No lo llames tapas"

"Fuimos a cenar el día del partido de España, es un bar con una tele enorme, pero tiene un fallo. Las tapas, no somos de Zaragoza, pero hasta donde yo sé, no se pagan sino que son gratis y es algo que te dan con la bebida, sino, no lo llames tapas", escribe en un primer párrafo en el que también comenta que las tapas estaban "más o menos buenas".

"Si no tienes intención de gastar mucho money no vayas, pero si quieres beber y no comer, perfecto para ti", concluye una reseña de dos estrellas del bar cuyo nombre no ha trascendido. Jesús Soriano, dueño del perfil de Soy Camarero, ha abierto un debate compartiendo la publicación y preguntando "¿si las tapas se cobran, cómo se llaman?".

Cientos de personas se pusieron a dar su opinión al respecto en los comentarios. "Si la tapa no es gratis, se llama pincho. De todas la vida. Si es tapa es gratis, si es pincho, se paga y se pide", escribe en primer lugar Abraham Hithorso. Por otro lado, varios usuarios comentaron el caso andaluz. "En Andalucía te vas de cañas y te regalan tapas. En otros sitios de España pides tapas y las pagas".

Por último, un zaragozano intentó explicar lo habitual en la ciudad. "Si pideo una bebida, me ponen una bebida. La primera vez que fui a Madrid, me pusieron bebida y tapa y yo le dije al camarero que no había pedido eso a lo que me contestó que te lo ponía gratis. Eso de gratis en Zaragoza, ni de coña".