Dos empresas pujan por acometer la reforma de la avenida Valencia en Zaragoza, que podría comenzar este año

La remodelación integral de la avenida Valencia va a ser una de las muchas obras que se inicien en los próximos meses en Zaragoza. El Gobierno municipal del PP anunció el año pasado que su intención era que las máquinas pudieran entrar a trabajar a finales de este 2025 y ese objetivo está hoy más cerca de cumplirse después de la finalización del plazo para presentar ofertas y hacerse con el contrato de ejecución de la reforma.

En total han sido dos las ofertas presentadas para adjudicarse esta obra. Los licitadores son Vialex y Copha, si bien aún no se conoce el presupuesto ofrecido por cada compañía para hacerse con el contrato. Ese será uno de los aspectos determinantes a la hora de que la mesa de contratación puntúe cada una de las dos ofertas, como también lo será la reducción de los plazos de obra previstos en cada caso. Sea como fuere, la existencia de dos propuestas asegura al consistorio que el contrato no se quede desierto, por lo que podrá adjudicarlo en las próximas semanas para que los trabajos, como estaba previsto, se inicien antes de que dé comienzo el nuevo año.

Según establecen los pliegos del contrato, la reforma de la avenida Valencia cuenta con un presupuesto base de licitación de 6,8 millones de euros (IVA incluido), aunque lo esperado es que las dos ofertas rebajen esa cifra. Asimismo, el plazo estimado de ejecución de las obras es de un año, un límite que también podría reducirse en función de la propuesta que resulte ganadora en el proceso de adjudicación.

Una de las cuestiones que tampoco se conocen todavía es cómo hará el ayuntamiento para compaginar las obras en la avenida Valencia con la reurbanización del triángulo del Portillo, un proyecto que también supondrá la renovación de todas las vías que rodean a la parcela de la antigua estación de trenes. Esto tendrá importantes afecciones en el tráfico en una zona de la ciudad que conecta Delicias, el barrio más poblado de Zaragoza, y el centro.

La reforma de la avenida Valencia pretende regenerar esta vía, tanto en superficie como en el subsuelo. Se renovará todo el sistema de tuberías y el abastecimiento, se ampliarán las aceras, se plantarán más árboles y se creará una nueva plaza en la confluencia de la calle Lorente y Fueros de Aragón, una zona que ahora está ocupada por coches.

Suscríbete para seguir leyendo