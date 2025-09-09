Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La propuesta de subir las tasas de agua y basuras marca las reuniones con la oposición

Chueca se ha reunido por la mañana con Lola Ranera (PSOE), Julio Calvo (Vox) y Elena Tomás (ZeC)

Lola Ranera y Natalia Chueca, este martes reunidas en el despacho de Alcaldía.

Iván Trigo

Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha reunido este martes por separado con los tres portavoces de los grupos municipales de la oposición en el ayuntamiento. Estos encuentros, que son ya una tradición en el inicio de curso político, suelen servir para medir la temperatura del debate municipal y conocer por dónde van a ir la estrategia de cada partido en los próximos meses. Especial atención se suele prestar a lo que diga el representante de Vox, puesto que de la ultraderecha depende que la regidora pueda aprobar las nuevas ordenanzas fiscales, que se tendrán que negociar ahora, y los presupuestos. Pero este martes la primera sorpresa, más allá de las declaraciones de cada uno, ha sido el tiempo: el tiempo que ha durado la reunión entre Chueca y la portavoz del grupo municipal socialista, Lola Ranera, que han compartido más de una hora y media en el despacho cuando en anteriores ocasiones su cara a cara apenas duró 20 minutos.

Pero más allá de la anécdota, la cuestión más importante que se ha tratado en estos encuentros ha sido un ofrecimiento que, según Ranera, Chueca le ha hecho al PSOE: pactar la subida de tasas del agua y la basura. "Nos ha pedido un gesto para demostrar un talante constructivo y nos ha dicho que tiene una propuesta que hacer al pleno, que es subir esas tasas. Evidentemente le he dicho que el año pasado, cuando ya lo propusieron, nuestro gesto fue luchar para que no se hiciera como al final se hizo y este año tampoco lo vamos a apoyar", ha explicado Ranera.

Habrá ampliación.

