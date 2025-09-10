El Ayuntamiento de Zaragoza aumenta en casi un 10% la recaudación por multas de tráfico

El Ayuntamiento de Zaragoza estima recaudar este año 12.000.000 euros por multas de tráfico, una previsión que se mantiene más o menos invariable de año en año. Lo que sí cambia es lo que finalmente acaba ingresando el consistorio cada año y, según los últimos datos disponibles, en el presente ejercicio se van a superar los números que se dieron en 2024. A 31 de agosto de 2025, la cifra ascendía ya hasta los 9.436.225 euros, mientras que el año pasado, para esa misma fecha, no se habían superado aún los 9 millones: eran 8.658.789 euros los que se habían conseguido de los infractores de las normas de circulación en la capital aragonesa.

Así, la diferencia de recaudación en los primeros nueve meses del año roza los 800.000 euros, una cifra que supone un aumento de un 8,9% de un año para otro y más teniendo en cuenta que en 2024 el ayuntamiento acabó ingresando 13,7 millones de euros por multas de tráfico, 1,7 millones más de lo que había previsto. Este año, siendo que la estimación era la misma, la recaudación puede ser incluso mayor si se sigue la misma senda. Y es que por delante quedan fechas como las Fiestas del Pilar o la Navidad, momentos en los que se incrementan las campañas de inspección por parte de la Policía Local en las calles de la ciudad.

El histórico

En la última década, el año récord de ingresos por multas de tráfico fue 2021, cuando el ayuntamiento recaudó 15.638.505 euros. Otro dato que llama la atención es que en 2020, con la pandemia de por medio y la ciudad parada durante semanas, el consistorio cumplió con sus previsiones de ingresos por sanciones de circulación, alcanzando entonces los 10,6 millones de ingresos.

Por el contrario, el año que menos dinero por multas se recaudó fue en 2017, cuando apenas se superaron los 7,7 millones de euros. Y es que entre 2016 y 2019, en tres de los cuatro ejercicios fiscales no se alcanzaron los 10 millones de euros de ingresos por sanciones de tráfico.

Recaudación por impuestos

En relación con otros impuestos que dependen de la Hacienda municipal, el ayuntamiento mantiene una senda recaudatoria similar a la de ejercicios anteriores, aunque también hay diferencias notables en casos puntuales. Por ejemplo: el consistorio lleva recaudados este año 4,3 millones de euros, 500.000 euros menos que el año pasado.

A estas alturas del año también se ha recaudado menos que el año pasado del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (1,2 millones menos) y eso a pesar de que la previsión de ingresos este año era mayor que en 2024: 18,6 millones frente a 15,8.

Otras partidas del presupuesto de ingresos que han visto como se han incrementado también han sido las del cobro de tasas por recogida y tratamiento de residuos y por el abastecimiento de agua, ya que para este año el consistorio aprobó una subida de estos recibos. El aumento en la previsión más llamativo es en la tasa de abastecimiento de agua. En 2024 se calculó cuando se redactaron las cuentas que se iba a recaudar 31,5 millones por este concepto. En 2025 son 34,7 millones, 3,2 más.