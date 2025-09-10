Chueca celebra el acuerdo que evita la huelga del bus en Zaragoza: "Es un ejercicio de responsabilidad"
Los pliegos de la nueva contrata se adaptarán al convenio y saldrán a concurso a lo largo de septiembre
Alivio. Esa es la palabra que mejor define la sensación que reina durante las últimas horas en los pasillos del Ayuntamiento de Zaragoza, tras el acuerdo alcanzado este pasado martes entre Avanza y los sindicatos para evitar 'in extremis' una nueva huelga del bus urbano. Y así se desprende también de las primeras palabras públicas de la alcaldesa, Natalia Chueca, desde dicho entendimiento. "Es una buena noticia. Ha sido un ejercicio de responsabilidad por ambas partes", ha dicho.
En ese sentido, cabe recordar que la propia Chueca, durante su etapa al frente de la concejalía de Movilidad, en el mandato pasado, sufrió en sus propias carnes una huelga que se dilató más de 600 días. Desde entonces, 20 meses de negociaciones para cerrar un convenio que, por fin, ha logrado la fumata blanca... sin huelga de por medio. Una cuestión que en el consistorio se empeñan en destacar, vistos los antecedentes. "Este acuerdo llega sin molestias para los ciudadanos", ha resaltado Chueca al respecto.
Ahora, ese pacto deberá ser ratificado en un referéndum que se celebrará la próxima semana en las cocheras y que, eso sí, estará muy igualado. De hecho, esta convocatoria de huelga, que finalmente no se llevará a cabo, se aprobó por soo 13 votos de diferencia, con un comité dividido entre los tres sindicatos que han negociado (CCOO, que preside; UGT y CSIF) y los dos que han tomado una actitud mucho más beligerante (Sattra y el CUT).
En cualquier caso, una vez se confirme el convenio, los pliegos para la nueva contrata del bus seguirán adelante. El consistorio había dado de plazo a ambas partes hasta el viernes 5 para ponerse de acuerdo, y el lunes 8 ya se había reunido el equipo técnico y jurídico para avanzar en su publicación. En estos próximos días ese mismo equipo adaptará las condiciones al nuevo convenio (estará en vigor hasta 2027) y el concurso público estará listo en septiembre.
