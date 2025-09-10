Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desalojado el Centro Social Okupado La Fábrika de Chocolate, en Zaragoza

El local abrió sus puertas en noviembre del año pasado con el objetivo de convertirse en espacio "colectivo"

Fachada del local okupado en el que se ubicaba La Fábrika de Chocolate.

Fachada del local okupado en el que se ubicaba La Fábrika de Chocolate. / GOOGLE MAPS

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Varias dotaciones de la Policía Nacional junto con representantes del juzgado han acudido esta mañana al número 7 de la calle Lourdes, en Zaragoza, donde se encontraba hasta ahora el Centro Social Okupado La Fábrika de Chocolate, con el objetivo de desalojar este local, que abrió sus puertas en noviembre de 2024 tras el cierre de otros espacios similares como el CSO Loira (desalojado en marzo del año pasado) o el CSC Luis Buñuel, reconvertido ahora en un centro de mayores.

La Fábrika de Chocolate ya informó hace unos meses que eran conocedores de que existía una orden de desalojo al menos desde abril, pero hasta ahora no se había ejecutado. Hasta este miércoles, cuando los agentes de la Policía Nacional han llegado hasta este rincón del barrio Jesús.

El Centro Social Okupado La Fábrika de Chocolate abrió sus puertas con el objetivo de crear un espacio "colectivo donde crear alternativas políticas, además de lugares horizontales para desarrollarnos, al ocio consumista que impone este sistema a través del arte y el deporte libre. Y por supuesto, formación accesible y gratuita".

Según manifestaron en uno de sus primeros comunicados, "la sociedad que nos rodea no nos gusta". "Aumento de la getrificación y privatización, represión de movimientos sociales, auge del individualismo...". "Vamos a defender la okupación como instrumento político", defendían.

TEMAS

