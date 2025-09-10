El futuro parque del Portillo, a punto de iniciar su transformación en Zaragoza: tendrá más zonas verdes
La intención es adjudicar las obras por 33,8 millones la semana que viene
La próxima comisión de Urbanismo, fijada el lunes 15 de septiembre, servirá al Ayuntamiento de Zaragoza para "desatascar" unos suelos históricos que están a punto de transformarse. Así, el futuro parque del Portillo dará un paso devisivo antes de su transformación urbana con la aprobación definitiva del estudio en detalle de la zona. ¿Qué supone esto en la práctica? Básicamente, la transformación de 3.472 metros cuadrados de viario en zona verde y el camino inverso de otros 3.180 metros cuadrados. Es decir, el triángulo del Portillo ganará 292 metros cuadrados verdes.
Se trata, en cualquier caso, de un paso que ya estaba contemplado en la licitación y que ahora, simplemente, se formalizará. De hecho, la previsión del Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca es que, a instancias de la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad, la semana que viene se adjudiquen los trabajos, valorados en 33,8 millones de euros y para los que hay hasta trece empresas (en ocho UTE) interesadas.
De vuelta al estudio en detalle, este tiene varios objetivos. Por un lado, es necesario generar una mayor superficie peatonal en la zona verde central, para poder atravesar el parque a pie sin cruzarse con el tráfico rodado en esta parte. Para ello, se incluye como zona verde la conexión entre las calles Vicente Berdusán y Escrivá de Balaguer, en el norte del parque. Por otra parte, se desplaza el enlace viario entre Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro (arteria que se convertirá en una gran avenida) hacia el sur, para ampliar así esa zona verde central y generar una nueva plaza frente al hotel Orús.
Por último, se modifican dos partes del sistema viario para reservar un espacio para la salida de emergencias destinada a vehículos que pasan por el túnel ferroviario (Bomberos, policía, Protección Civil, etc.) y para no reducir en un punto concreto la anchura de Anselmo Clavé. En este último aspecto, se calificará como viaria una pequeña superficie de 138 metros cuadrados.
