Las obras en el Coso y la plaza San Miguel de Zaragoza empezarán el 20 de octubre y concluirán antes de lo previsto
Copha (MLN) se adjudica la licitación por 7,2 millones y con un ahorro de tiempo de dos meses
Las máquinas calentarán motores durante las Fiestas del Pilar y, una vez estas acaben, volverán a la calle en uno de los proyectos de los que más ha presumido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante el mandato. Concretamente, será el próximo 20 de octubre cuando empezarán las obras de reforma integral del Coso y de la plaza San Miguel, que acaban de ser adjudicadas a Copha (MLN) por 7,2 millones (un ahorro de 1,7 millones respecto al precio inicial) y que supondrán otro ahorro de tiempo, ya que estarán concluidas en 15 meses.
Por lo tanto, será a finales de 2026 o principios de 2027 cuando el proyecto se estrene en sociedad, sumándose así a la lista de cintas que la alcaldesa cortará en ese período. En estos momentos, los técnicos y la empresa ultiman los detalles para decidir por donde empezar, para después comunicárselo a los vecinos y comerciantes. En la plaza San Miguel, por ejemplo, pidieron que los trabajos comenzasen tras la Navidad, petición que finalmente no fue atendida, y una de las dos próximas festividades, en función del cronograma, la pasarán entre andamios.
El objetivo de esta reforma es transformar un eje que abarca más de 15.700 metros cuadrados y que, lógicamente, generará una serie de afecciones a la movilidad de la ciudad, lo que exigirá un plan que deberá tener en cuenta también las obras en otras vías de la ciudad, como avenida Valencia o el Portillo, que se espera que estén en marcha a finales de este año. Chueca ha pedido "paciencia y comprensión" a los ciudadanos, asegurando que las molestias "merecerán la pena" con vistas al resultado final.
