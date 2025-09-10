El Paseo de las Damas continúa con su recuperación tras una nueva apertura

El Paseo de las Damas ha sido históricamente un eje comercial muy potente en el centro de Zaragoza. Con la apertura de nuevos centros comerciales a las afueras de la capital aragonesa, muchos de los populares negocios que llevaban años funcionando a la perfección en la zona se vieron obligados a echar la persiana empujados también por el estallido de la pandemia. Una triste tendencia que parece haber cambiado en los últimos meses con la llegada de nuevas y ansiadas aperturas a una vía que quiere recuperar poco a poco su esplendor.

Pull and Bear, Stradivarius, Mango, Tiger, Simonett o Festa fueron algunos de los negocios más importantes que cerraron sus puertas en el Paseo las Damas durante la última década. Mientras, otras decidieron mantener su apuesta por esta céntrica calle de Zaragoza como Zara o Parfois.

Las populares tiendas del pasado están siendo sustituidas poco a poco por otras menos conocidas para el gran público, pero que no han tardado en triunfar. Famoso es el caso de Glü, una tienda de prendas y calzado para mujer con ofertas que van desde los 3 hasta los 10 euros, que se estrenó en 2024 con una multitud en la puerta. Otros negocios alejados del textil también han apostado con fuerza por el Paseo las Damas como Herbolario Navarro, que alcanzó los 63 establecimientos en España, además de su canal de venta online.

El último en aterrizar a esta céntrica calle zaragozana ha sido Mr Blue, una tienda de moda de origen portugués especializada en moda masculina que vende camisas, pantalones, jerséis, abrigos, trajes, zapatos y accesorios. También ofrecen ropa interior, bañadores y productos de la colección Wildlife.

Mr Blue en Zaragoza / MR BLUE

"Reforzando nuestra presencia en España"

La tienda se sitúa en el número 11 de Paseo las Damas cogiendo el relevo de la óptica Miller & Marc en la zona más próxima a Paseo Sagasta. "El pasado sábado, hemos abierto una tienda en Zaragoza, un marco que nos permite llegar a nuevos clientes y continuamos reforzando nuestra presencia en España", escribió la empresa en su cuenta de Linkedin.

Interior de la tienda MR Blue de Zaragoza / MR BLUE

Mr Blue ya ha abierto siete nuevas tiendas en 2025, "reflejando el crecimiento y la consolidación de la marca en el mercado español donde hay un total de 18 tiendas. La empresa, que se inauguró hace 20 años, ha apostado también por seguir creciendo en Portugal abriendo en zonas más allás de las áreas metropolitanas de Oporto y Lisboa como son São João da Madeira, Viana do Castelo y Santarém.