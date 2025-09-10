La primera fase de la reforma del parque del Tío Jorge de Zaragoza rondará los 4,4 millones: ¿Habrá Cincomarzada?
La sociedad municipal Ecociudad licitará y ejecutará los trabajos a partir de noviembre
Es una de las demandas vecinales más recurrentes de los vecinos de la margen izquierda de Zaragoza y, a partir del próximo mes de noviembre, comenzará a ser una realidad. El Gobierno municipal ha aprobado este miércoles la primera fase del proyecto de reforma integral del parque del Tío Jorge, con un presupuesto que rondará los 4,4 millones de euros y que será asumido por la sociedad municipal Ecociudad, por lo que no correrá directamente a cargo del presupuesto municipal.
Esta primera fase se ejecutará a lo largo de 2026, aunque la intención del consistorio pasa por poder licitarla a partir del próximo mes de noviembre. Tras ella, habrá otros dos períodos de actuaciones que supondrán una inversión total que podría llegar a los 7 millones de euros. En esta primera parte, se intervendrá sobre más de 33.000 metros cuadrados que incluyen el bulevar central, la plaza del Tío Jorge y otros espacios limítrofes hacia las calles Fernando Gracia Gazulla, Valle de Oza y Sixto Celorrio.
Una de las cuestiones que deberán resolverse, una vez se adjudiquen los trabajos, será la celebración de la próxima Cincomarzada. El dónde se celebrará dependerá del plan de obra que plantee la constructora, algo que se conocerá por lo tanto a finales de este año.
La fase 2, posterior, se centrará en el tratamiento del perímetro con la avenida Pirineos y con la calle Valle de Broto, con un nuevo bulevar secundario y nuevas zonas verdes. Y la tercera y última fase se centrará en el tratamiento de las zonas verdes centrales y en la renovación de la zona del lago, con nuevos equipamientos deportivos y zonas de descanso.
- Los abuelos como figura clave en la organización familiar: 'Cuidar de los nietos es cansado a nivel mental
- Ruth Bravo, concejala de Juventud de Zaragoza: 'No me desperté un día y decidí cerrar Zonas Jóvenes
- La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: 'Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio
- La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura
- Un forastero abre un acalorado debate tras poner una mala reseña a un restaurante de Zaragoza: 'Las tapas no se pagan, son gratis
- Alberto Izquierdo, presidente del PAR, 'pillado' por una vaquilla en las fiestas de su pueblo
- Sorprenden a una mujer en el centro de Zaragoza y la 'golpean sin mediar palabra' para robarle
- La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia