Tensión máxima en el pleno que busca impedir el cierre de siete Zonas Jóvenes en Zaragoza

El debate de los concejales municipales viene acompañado este miércoles por la intervención de 17 intervinientes

Usuarios de las Zonas Jóvenes portan carteles en contra del cierre durante el pleno.

Usuarios de las Zonas Jóvenes portan carteles en contra del cierre durante el pleno. / Jaime Galindo.

Iván Trigo

Iván Trigo

ZARAGOZA

Máxima tensión en el pleno extraordinario convocado por el PSOE para tratar de impedir el cierre de siete Zonas Jóvenes de los barrios de Zaragoza. En una sesión que ha comenzado a las 17.00 horas y con el salón de plenos a rebosar, el Gobierno municipal del PP ha vuelto a agarrase a los datos de usos para justificar su decisión de cierre. “El 90% de los jóvenes no utilizan las Zonas Jóvenes”, ha reiterado la concejala de Juventud, Ruth Bravo.

Así, los argumentos del PP han encontrado respuesta tanto en los concejales de la izquierda como en el público, que ha interrumpido en más de una ocasión el debate. El momento de más tensión se ha vivido durante la intervención Bravo, cuando afirmaba que muchas de las actividades programadas en las Zonas Jóvenes han tenido cero inscritos. “Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira”, ha exclamado la trabajadora de una de estas zonas, visiblemente afectada. “Nos están volviendo locos. Mienten”, ha gritado, provocando los aplausos de la mayoría de los asistentes al pleno, que han empezado a corear “¡Bravo dimisión, Bravo dimisión!”, un grito que también ha recibido la alcaldesa, Natalia Chueca.

