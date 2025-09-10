Tensión máxima en el pleno que busca impedir el cierre de siete Zonas Jóvenes en Zaragoza
El debate de los concejales municipales viene acompañado este miércoles por la intervención de 17 intervinientes
Máxima tensión en el pleno extraordinario convocado por el PSOE para tratar de impedir el cierre de siete Zonas Jóvenes de los barrios de Zaragoza. En una sesión que ha comenzado a las 17.00 horas y con el salón de plenos a rebosar, el Gobierno municipal del PP ha vuelto a agarrase a los datos de usos para justificar su decisión de cierre. “El 90% de los jóvenes no utilizan las Zonas Jóvenes”, ha reiterado la concejala de Juventud, Ruth Bravo.
Así, los argumentos del PP han encontrado respuesta tanto en los concejales de la izquierda como en el público, que ha interrumpido en más de una ocasión el debate. El momento de más tensión se ha vivido durante la intervención Bravo, cuando afirmaba que muchas de las actividades programadas en las Zonas Jóvenes han tenido cero inscritos. “Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira”, ha exclamado la trabajadora de una de estas zonas, visiblemente afectada. “Nos están volviendo locos. Mienten”, ha gritado, provocando los aplausos de la mayoría de los asistentes al pleno, que han empezado a corear “¡Bravo dimisión, Bravo dimisión!”, un grito que también ha recibido la alcaldesa, Natalia Chueca.
- Los abuelos como figura clave en la organización familiar: 'Cuidar de los nietos es cansado a nivel mental
- Ruth Bravo, concejala de Juventud de Zaragoza: 'No me desperté un día y decidí cerrar Zonas Jóvenes
- La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: 'Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio
- La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura
- Un forastero abre un acalorado debate tras poner una mala reseña a un restaurante de Zaragoza: 'Las tapas no se pagan, son gratis
- Alberto Izquierdo, presidente del PAR, 'pillado' por una vaquilla en las fiestas de su pueblo
- Sorprenden a una mujer en el centro de Zaragoza y la 'golpean sin mediar palabra' para robarle
- La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia