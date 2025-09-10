La venta de suelos en Vía Hispanidad, en 'stand by': "Desgraciadamente, no parece que estén muy por la labor de llegar a acuerdos"

La polémica operación skate park, anunciada a finales del pasado 2024, va camino de convertirse en el gran culebrón de la legislatura de Natalia Chueca. Y es que la respuesta individualizada a todas y cada una de las cerca de 2.000 alegaciones presentadas (y denegadas) contra el proyecto está retrasando, sumada a otras cuestiones, la licitación para la venta de unos suelos por los que el Ayuntamiento de Zaragoza esperaba obtener, mínimo, 50 millones de euros.

Así lo ha reconocido este miércoles el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha anunciado que próximamente tendrán una nueva reunión con los vecinos, aunque ha subrayado que "desgraciadamente, no parece que quienes se han autoerigido como portavoces de la plataforma estén muy por la labor de llegar a acuerdos". En cualquier caso, Serrano no se da por vencido y asegura que van a seguir trabajando "por el interés de los zaragozanos", para después definir la operación como "muy buena" para los intereses de la ciudad.

Los plazos para responder a esas alegaciones todavía se desconocen debido al gran volumen de las mismas. Incluso desde el consistorio empiezan a asumir que es complicado que la operación pueda ver la luz antes de que acabe el año, aunque consideran que no crearía ningún agujero en las cuentas municipales al estar contemplados los pagos en distintos plazos. Serrano, eso sí, ha aseverado que siguen con la mano tendida a los vecinos, aunque para recogerla deberán salir de sus "posiciones de máximos".

Así, como ya anunció el propio concejal popular en una entrevista en agosto con este diario y confirmó días después la alcaldesa Natalia Chueca, se están estudiando distintas alternativas para hacer más "confortable" el proyecto -que ahora contempla entre 330 y 470 pisos de lujo, con una torre de 22 metros- para los vecinos. Esto podría suponer una reducción en el número de viviendas y, por ende, una merma en los ingresos previstos.

Compensar la fiscalidad

En ese sentido, desde la plaza del Pilar insisten en que este tipo de operaciones sirven para mantener la inversión pública. Con las operaciones que hay ahora en marcha, el ayuntamiento podría obtener hasta 76 millones por la venta de suelos municipales para vivienda libre, 12 veces más que en toda la legislatura pasada.

Y es que, según las cuentas que hace el equipo de Chueca, esto permite compensar la "baja presión fiscal" de la capital aragonesa, que es de las que menos recauda de España al tener el IBI en su mínimo legal. Dichas cifras dicen que en España se recauda 556 euros de media y se invierten 156, mientras que en Zaragoza solo se recaudan 456 pero se invierten 267.