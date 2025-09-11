Este es el dinero que lleva invertido Zaragoza en lo que va de año: los proyectos, al detalle

El Ayuntamiento de Zaragoza ha ejecutado 62,8 millones de euros en inversiones durante los ocho primeros meses de 2025. Tal y como ha explicado la alcaldesa Natalia Chueca, la cifra marca un "récord sin precedentes" a estas alturas del año. El importe casi duplica el de agosto de 2024 (32,9 millones) y triplica cualquier registro de los mandatos 2011-2015 y 2015-2019, en los que "nunca se alcanzaron los 20 millones de euros en este mes", según la regidora.

La alta ejecución de inversiones responde al "cumplimiento de los compromisos del Gobierno municipal", que está haciendo realidad proyectos históricos de transformación de la ciudad que mejoran la escena urbana y la calidad de vida de la población zaragozana. Es el caso de la recuperación de las riberas del Huerva y de la antigua fábrica de Giesa, la construcción del Centro Cívico Hispanidad, la rehabilitación integral del Albergue Municipal y la reforma de avenidas, calles, zonas verdes y equipamientos sociales y deportivos.

"El avance de todos estos proyectos garantiza que el presupuesto de inversión va a seguir ejecutándose a un ritmo alto en los últimos meses de 2025, por lo que la cifra final será considerablemente mayor al cierre del ejercicio", apuntan desde el consistorio.

Presión fiscal baja

Chueca ha destacado que “Zaragoza está batiendo récord de inversión por habitante a pesar de ser una de las ciudades de España con menor recaudación”. La baja presión fiscal de Zaragoza se refleja en las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda, recogidas en el último informe del Consejo General de Economistas, según las cuales la capital aragonesa recauda 456,6 euros por habitante, lejos de la media nacional, que asciende a 556,31 euros.

De este modo, la cifra de recaudación por habitante de Zaragoza es, junto a Valencia, la más baja entre las grandes ciudades (debido a que tiene el IBI más bajo) y se sitúa al nivel de municipios de menor población como Zamora o Logroño. “Sin embargo, la inversión por habitante es muy superior”, ha expuesto la alcaldesa, “y eso quiere decir que hacemos más con menos, que somos un gobierno eficiente y que Zaragoza está hoy mejor gestionada que nunca”.

Ejecución presupuestaria

En cuanto a la ejecución global del presupuesto municipal, hasta el mes de agosto se han reconocido obligaciones por valor de 595,5 millones de euros, es decir, el 56,65% del crédito definitivo. Se trata de un importe "muy relevante", teniendo en cuenta que el presupuesto de 2025 es el más alto de la historia del Ayuntamiento y que la dinámica de ejecución siempre es ascendente en el último trimestre.

De hecho, aunque las obligaciones reconocidas se sitúan en el 56,65%, los gastos comprometidos ascienden ya a 826,5 millones, es decir, el 78,64% del presupuesto definitivo. La figura del gasto comprometido refleja el volumen de créditos que administrativamente ya está en proceso de ejecución, como paso previo al reconocimiento de obligación.

Por áreas

En el análisis de la ejecución por áreas, destaca por volumen el Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior, que es la que cuenta con mayor partida presupuestaria ya que incluye el gasto de personal. Ha ejecutado hasta agosto 182 millones de euros, el 60,23% de los 302.256.973 presupuestados. La segunda área con mayor volumen es Medio Ambiente y Movilidad, con obligaciones reconocidas por valor de 154,8 millones, el 59,92% de su presupuesto. Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda ha ejecutado 99,1 millones, el 46,99%.

Hacienda y Fondos Europeos tiene un grado de ejecución del 60,98%, con 56.814.818 euros de un total de 93.176.645. El área de Cultura, Educación y Turismo ha ejecutado 36.381.175 euros, el 96,15%, ya que se incluye la transferencia a la sociedad municipal Zaragoza Cultural, que ya se ha realizado. Políticas Sociales tiene reconocidas obligaciones por importe de 37.162.281 euros, un 49,99% del total. El área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana cuenta con una ejecución de 14.611.883 euros, el 34.94%, y Economía, Transformación Digital y Transparencia 13.162.281 euros (44,48%).