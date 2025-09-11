Las gradas de la nueva Romareda comenzarán a construirse tras las Fiestas del Pilar
El estadio sigue avanzando con el cronograma previsto
El fin de las próximas Fiestas del Pilar servirá como paso previo a un nuevo hito en la construcción de la nueva Romareda, ya bautizada como Ibercaja Romareda. Y es que la previsión es que, a mediados de octubre, comience a dejarse notar la construcción en altura del nuevo estadio. Es decir, las gradas. Así lo ha avanzado este jueves la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, antes de reunirse con su equipo con motivo del inicio del curso político.
La también presidenta de la sociedad Nueva Romareda ha comentado que en la actualidad se está haciendo "mucho trabajo de planificación", después de que este verano se acometieran los derribos del viejo campo de fútbol y "sin generar apenas molestias, de una forma muy ordenada y cumpliendo con los plazos".
Por otro lado, ha indicado que se está trabajando en el proyecto de estudio y de análisis para definir los usos terciarios, sobre los que se ha limitado a indicar que "pronto tendremos noticias".
En la actualidad, desde la calle es visible el enorme vacío del solar donde estaba el anterior estadio, ya que las vallas impiden acceder a las obras que se acometen en el subsuelo después de haber derribado por completo la vieja edificación de los años 60.
Los trabajos de demolición comenzaron en julio de 2024 y se ha llevado a cabo de forma paralela a la construcción del estadio modular, el Ibercaja Estadio, para que el Real Zaragoza pudiera pasar a jugar en La Romareda a este campo provisional que se ubica en el Parking Norte de la Expo y que será donde se disputen los partidos durante dos temporadas hasta junio de 2027, cuando está previsto inaugurar las instalaciones diseñadas por el arquitecto César Azcárate, de Idom.
