Ya hay fecha para el desalojo del edificio de Correos en El Portillo

El famoso y gigantesco edificio de Correos, en El Portillo de Zaragoza, pasará a la historia el próximo año, cuando se lleve a cabo su demolición. Su derribo forma parte del proyecto de recuperación de esta cicatriz urbana, en el corazón de la ciudad, cuyas obras están valoradas en 30 millones e incluyen todas las calles y avenidas del entorno, además de equipamientos y una gigantesca torre de viviendas de lujo con vistas al CaixaForum. Pendiente de la adjudicación de los trabajos, que se iniciarán este mismo año, ya hay fecha para el cierre definitivo de la sede de Correos, en la avenida Anselmo Clavé: el próximo mes de noviembre.

La negociación entre la empresa y la representación sindical para reubicar a sus trabajadores ya ha comenzado y está previsto que afecte a varios centros de la capital. Según informan desde CCOO, su cierre no solo afectará a los 90 empleados que hay ahora mismos este edificio, exponente del brutalismo arquitectónico en España, sino que la empresa pública aprovechará para reorganizar y movilizar al personal de otros centros, afectando a unos 137 trabajadores.

Reorganización de servicios

Tras 50 años de historia, en este edificio, diseñado en 1973 por el arquitecto José Luis González, se encuentran las unidades de Servicios Especiales 1 y 2, la de Reparto 1 y la Sucursal 3. Según las mismas fuentes, Correos va a utilizar esta reorganización para unificar las dos unidades de servicios especiales, una ubicada en El Portillo y otra en el Actur, que se trasladarán a San Juan de Mozarrifar, a un centro de tratamiento automatizado.

Estas se encargan de la paquetería de grandes clientes como Amazón o Ikea, entre otras, y están en continuo crecimiento debido a su volumen de trabajo. Según CCOO, muy crítico con la propuesta lanzada por la empresa pública, esta alternativa ralentizará y aumentará los tiempos de entrega, al encontrarse su futura sede a más de 15 kilómetros del centro de Zaragoza y más de 25 del Distrito Sur. En consecuencia, auguran que afectará a la calidad del servicio, principalmente en campañas tan exigentes como el Black Friday o la Navidad.

También está previsto que en esta reorganización en la capital la Sucursal número 3 se reconvierta en tres Cityoaq en Anselmo Clavé, un sistema de buzones inteligentes de Correos que permite recibir, enviar y devolver paquetes en taquillas. En conclusión, desde CCOO temen que esta reorganización, motivada por el trasladado de los 90 trabajadores del edificio del Portillo, afecte a la calidad del servicio y a su plantilla.

Por ahora, se trata de una propuesta que la empresa estatal ha trasladado a sus trabajadores a través de las secciones sindicales en una primera reunión negociadora que no se prevé sencilla.

Una brecha urbana reconvertida en verde

El proyecto en El Portillo permitirá transformar 3.472 metros cuadrados de viario en zona verde y el camino inverso de otros 3.180 metros cuadrados. Está previsto que la semana que viene se adjudiquen los trabajos, valorados en 33,8 millones de euros y para los que hay hasta trece empresas (en ocho UTE) interesadas.

Reverdecer esta brecha urbana es prioritario, por lo que el proyecto incluye como zona verde la conexión entre las calles Vicente Berdusán y Escrivá de Balaguer, en el norte del parque. Por otra parte, se desplaza el enlace viario entre Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro (arteria que se convertirá en una gran avenida) hacia el sur, para poder ampliar así esa zona verde central y generar una nueva plaza frente al hotel Orús.

También se van modificar dos partes del sistema viario para reservar un espacio para la salida de emergencias destinada a vehículos que pasan por el túnel ferroviario (Bomberos, policía, Protección Civil, etc.) y para no reducir en un punto concreto la anchura de Anselmo Clavé. En este último aspecto, se calificará como viaria una pequeña superficie de 138 metros cuadrados. El proyecto contempla la construcción de una gigantesca torre de 20 alturas y 200 viviendas.